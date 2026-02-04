Continúa la polémica en torno a la Mina de Arnao: " El Alcalde es el auténtico responsable de la pérdida de más de dos millones de euros para Castrillón"

"El PP de Castrillón instrumentaliza el engaño para obtener rédito político y manipular a la ciudadanía, intentando generar desconfianza culpando siempre a terceros de su demostrada incapacidad de gestión en Castrillón. Insistir en culpar a otras Administraciones y a la oposición de la dejadez y abandono con la que han afrontado el proyecto de ampliación del Museo de la Mina de Arnao, evidencia su falta de argumentos". Con esta contundencia carga el PSOE de Castrillón contra el PP tras la renuncia, por parte del equipo de gobierno castrillonense, de una subvención de dos millones de euros para la ampliación del museo de la Mina de Arnao. “Insistir machaconamente siempre en culpar a los demás como único argumento mezclando todo tipo de relatos, evidencia el descontrol que existe en Castrillón en manos del PP. No he escuchado del PP un solo argumento explicativo por la pérdida de la subvención para la ampliación del Museo de la Mina de Arnao, solo excusas y ataques a los demás”, carga Iván López, portavoz municipal.

El PSOE explica que, tras comunicar el 5 de julio de 2024 el Ministerio de Industria y Turismo la propuesta de resolución aprobando la subvención con una valoración técnica del proyecto de Arnao, el Ayuntamiento pudo haberse puesto a trabajar en el desarrollo del proyecto. En febrero de 2025 se adjudicó a SADIM el contrato para la redacción de un informe sobre el estado actual de las galerías, "nada más y nada menos que siete meses después de tener confirmación de la subvención realizan la primera actuación". Según la agrupación, tras ese informe, el 8 de abril de 2025 Alcaldía emitió una resolución iniciando el expediente de contratación para la redacción del proyecto, algo que tuvo que volver a hacer el 10 de julio porque en la anterior no se había incluido la referencia del responsable municipal del contrato. El 15 de julio se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado la licitación del proyecto de ampliación y el 6 de agosto la Mesa de Contratación propusó la adjudicación del contrato de redacción del proyecto de ampliación a SADIM, pero no fue hasta el 3 de septiembre cuando se formaliza el contrato.

“Como demuestra esta cronología, una vez estudiado el expediente y la documentación de la Plataforma de Contratación, la gestión del PP de esta subvención de más de 2 millones de euros es de total dejadez e incapacidad. Estos datos evidencian la realidad de los hechos y desmontan el relato interesado del PP. Tardaron siete meses en examinar el estado de las galerías, algo que podían haber hecho ya en julio de 2024, y retrasaron un año el inicio del expediente de contratación. Y ahora pretenden cargar las culpas en otras Administraciones y en la oposición. Es intolerable”, subraya López. Sobre lo ocurrido con Patrimonio, el portavoz socialista califica los hechos de "risa". "Se solicita un informe sobre un proyecto pero sin enviar el proyecto. Otro mes más perdido”, reseña. Además, López recuerda que "al contrario de lo que señala el PP de Castrillón, desde el Ministerio lo que se ha producido es una flexibilización de las condiciones de ejecución del proyecto". "Quienes no han sido capaces desde el primer momento ha sido el gobierno municipal en manos del PP, con su Alcalde a la cabeza. El Alcalde es el auténtico responsable de la pérdida de una inversión de más de dos millones de euros para Castrillón, pero en lugar de asumir su responsabilidad y dar explicaciones se escuda en echar las culpas a los demás. Llevamos así tres años", sentencia.