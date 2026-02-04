El contundente dulce que solo se toma en Asturias cuando llega el mes de febrero: "Es muy sencillo de hacer y ha pasado de generación en generación"
"Recuerdo a mis abuelos hacerlas cuando yo era pequeña", comentan en los locales que cada año venden este bocado que triunfa en muchas casas asturianas en esta época del año
M. O.
Una masa frita rellena de nuez picada, azúcar y anís. Esta es la base de las bollinas, un postre típico en Asturias cada mes de febrero. En concreto, empiezan a cocinarse por San Blas, una festividad que tiene especial arraigo en Riberas (Soto del Barco). La receta es sencilla y tradicional y también se suele asociar con las fiestas de Carnaval.
"Es muy sencillo de hacer y ha pasado de generación en generación". Así lo explica la encargada del mítico comercio Del Naval, en Riberas, Raquel Martínez, uno de los establecimientos que cada año se convierte en punto de referencia para quienes no quieren faltar a la tradición.
En su familia se han elaborado "desde siempre". "Recuerdo a mis abuelos hacerlas cuando yo era pequeña", señala. Una memoria que se mezcla con los olores de la cocina y con los momentos compartidos en torno a la mesa, y que hoy sigue muy presente en estas fechas señaladas. La elaboración de las bollinas no solo implica una receta, sino también un legado familiar que se transmite, casi sin darse cuenta, de mayores a pequeños.
Cómo hacer bollinas
Este dulce es el primero tras las fiestas navideñas y es contundente. Por un lado, lleva una masa a base de: aceite (un vaso), vino blanco (otro vaso), un huevo, harina, un poco de sal y levadura. Para el relleno, se necesitan 125 gramos de azúcar, 150 gramos de nueces molidas y un chorro de anís. Esta mezcla del interior hay que trabajarla bien para que quede una especie de pasta.
Esta masa rellena de nueces va a la sartén. Para rematar, se espolvorea azúcar y, en algunos casos, hay quien le pone canela.
