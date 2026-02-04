La feria Nortur regresa a Avilés: más de 11.000 asistentes y 69 expositores de autocaravanas y caravanas en Avilés

Nortur, la Feria del Campismo y el Caravanismo llega al Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena de Avilés el fin de semana del 13 al 15 de marzo. Organizado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés, con el apoyo del Ayuntamiento, se trata de uno de los eventos referentes del sector en España.

En esta edición de Nortur diferentes marcas y expositores mostrarán las últimas novedades en productos y servicios para los usuarios del campismo y caravanismo, que van desde autocaravanas y caravanas, accesorios, mobiliario y servicios, hasta una amplia oferta de turismo familiar.

La Cámara de Comercio ha trabajado para dotar a la campaña de una ampliación en medios y formatos, con el objetivo de aumentar la presencia y difusión ante los usuarios. Y es que en la edición pasada, la de 2025, Nortur obtuvo un récord de tanto de presencia de expositores como de público, recibiendo a más de 11.000 asistentes. En total, el salón acogió a 69 expositores de autocaravanas, campers, caravanas, campings, remolques tienda y accesorios, con procedencia de 14 provincias, presencia de 12 comunidades autónomas y más de 250 marcas comerciales representadas.

El espacio está dividido en distintas áreas dedicadas a mostrar, vender y promocionar productos y servicios. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades, presentaciones y jornadas de interés para todos los públicos.

Nortur está despertando el interés de nuevos expositores de diversos puntos de España y que acudirán a la cita junto a otros de ediciones anteriores que ya han confirmado su asistencia.