La feria Nortur regresa a Avilés: más de 11.000 asistentes y 69 expositores de autocaravanas y caravanas en Avilés
La cita reunirá a las principales marcas del sector con las últimas novedades del sector y en accesorios y turismo familiar
Nortur, la Feria del Campismo y el Caravanismo llega al Pabellón de Exposiciones y Congresos de La Magdalena de Avilés el fin de semana del 13 al 15 de marzo. Organizado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Avilés, con el apoyo del Ayuntamiento, se trata de uno de los eventos referentes del sector en España.
En esta edición de Nortur diferentes marcas y expositores mostrarán las últimas novedades en productos y servicios para los usuarios del campismo y caravanismo, que van desde autocaravanas y caravanas, accesorios, mobiliario y servicios, hasta una amplia oferta de turismo familiar.
La Cámara de Comercio ha trabajado para dotar a la campaña de una ampliación en medios y formatos, con el objetivo de aumentar la presencia y difusión ante los usuarios. Y es que en la edición pasada, la de 2025, Nortur obtuvo un récord de tanto de presencia de expositores como de público, recibiendo a más de 11.000 asistentes. En total, el salón acogió a 69 expositores de autocaravanas, campers, caravanas, campings, remolques tienda y accesorios, con procedencia de 14 provincias, presencia de 12 comunidades autónomas y más de 250 marcas comerciales representadas.
El espacio está dividido en distintas áreas dedicadas a mostrar, vender y promocionar productos y servicios. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de diversas actividades, presentaciones y jornadas de interés para todos los públicos.
Nortur está despertando el interés de nuevos expositores de diversos puntos de España y que acudirán a la cita junto a otros de ediciones anteriores que ya han confirmado su asistencia.
- Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.
- Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: 'alquiler' desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional
- La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
- Brutal agresión en Avilés: parten los dientes de un botellazo a un joven en una pelea de madrugada en Sabugo
- Un colegio de Avilés entre los 25 mejores de Asturias
- Noviembre será el mes para comenzar a construir el nuevo horno de Saint-Gobain en Avilés
- El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025
- La industria auxiliar de la comarca avilesina recupera el aliento con el incremento de pedidos de Arcelor