Habaneras y tradición marinera en el recreo: el colegio de La Canal de Luanco celebra el Socorro con un coro joven

Llega la hora del recreo en el colegio de La Canal y suenan habaneras en el patio. El centro educativo luanquín cuida la tradición y es más, cuenta con un coro. "Somos el grupo 'Temuca', que significa Teatro, música y La Canal", explica Martina Artime Gutiérrez, que estudia Sexto y le encanta cantar y mantener viva la tradición, es más acude con sus padres a ver los coros de los chigres por las noches. Carolina Granda se apuntó a la coral del cole porque se lo pasa bien y a Tadeo Fernández lo que más le presta es sentir el ritmo y la letra. En total, son 23 voces muy jóvenes que cantan y viven el Socorro. Otros como Lucas Sánchez y Bruno González no dudan en afirmar en que lo que más les gusta en cantar entre amigos y de paso mantener viva una tradición.

Exhibición de "Viento del Norte" con lengua de signos. / Luisma Murias

La jornada escolar de este miércoles fue diferente y tiene su porqué: se corresponde con la víspera del Socorro, el día grande de las fiestas invernales de Luanco. Comenzó con una exhibición para las familias del buen hacer coral de la cantera luanquina que demuestra que cantar habaneras ha conseguido pasar de generación en generación. El grupo está dirigido por Sheila Suárez. Se colocan en dos filas ante sus compañeros del colegio y entonan "La Bella Lola", "La playa del querer" y "Viento del Norte", está última interpretada en parte en lengua de signos. Cosechan aplausos y emoción a flor de piel. Van vestidos con indumentaria marinera, con tonos blancos y azules.

Alumnado de La Canal atiende en la actuación del coro escolar en el patio. / Luisma Murias

Esta coral actuó en el patio, a primera hora y al recreo. Sus compañeros aplauden y también se empapan de una tradición muy luanquina que es la de cantar piezas con una clara vinculación marinera. Este jueves como es el día grande del Socorro, el coro saldrá del cole y actuará en la Torre del Reloj de Luanco, a las 20.00 horas, para demostrar así que la canción marinera también tiene algo de gen luanquín.

Cantarán las mismas canciones que entonaron en el patio, dos clásicos del Socorro como "La playa del querer" y "La bella Lola" y su particular versión del "Viento del Norte", de Nando Agüeros, que si bien no es una habanera si tiene que ver con el mundo del mar y a la que incorporan lengua de signos y también voz.