IU lleva al gobierno asturiano ante el TSJA por su oposición a las universidades privadas

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA)deberá pronunciarse ante los tres contenciosos administrativos abiertos frente a la implantación de las universidades privadas Antonio de Nebrija y Alfonso X el Sabio en Avilés y Oviedo, respectivamente. El procedimiento lo iniciaron desde Izquierda Unida, socio del PSOE en el gobierno regional, además de Comisiones Obreras e Izquierda Sindical Asturiana. Ya en octubre pasado el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, había mostrado en el seno del Consejo de Gobierno su rechazo a la implantación en Asturias de universidades privadas.

Lo que ha de dirimir ahora la sala de lo contencioso administrativo del TSJA es si los cinco recursos presentados por parte de CC OO contra la Nebrija y la Alfonso X el Sabio (uno de forma conjunta) y los de IU e ISA (uno de cada una de las organizaciones frente a cada institución) son procedentes. Para avanzar en ese procedimiento desde la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo se ha remitido al Tribunal Superior de Justicia los expedientes relativos a ambas instituciones universitarias, que llegarían a la región bajo el modelo de centro adscrito.

Los decretos por los que se autorizaba la adscripción de los dos primeros centros privados en el Principado no suponían el funcionamiento inmediato de dichas instituciones en la región, pues se trata de un trámite administrativo para continuar con los procedimientos para impartir títulos universitarios oficiales en la comunidad. Antes de comenzar a impartir clases, los centros privados de Avilés y Oviedo, deberán solicitar la autorización de inicio de actividad. Para lograr ese permiso, el Principado comprobará el cumplimiento de los requisitos y exigencias en relación con las ratios de personal docente e investigador, infraestructuras y dotaciones, labor docente e investigadora y cualquier otro aspecto relacionado con la actividad propia de un centro universitario.

Noticias relacionadas

Desde las filas de CC OO ya habían advertido que no escatimarían esfuerzos para impedir el desembarco de las universidades privadas en Asturias. De igual manera se pronunciaron en Izquierda Sindical Asturiana, que se definen como alternativa sindical sociolaboral, feminista e inclusiva, con una presencia notable en la Universidad de Oviedo.