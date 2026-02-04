Los jóvenes del PP denuncian el "mal estado" de la biblioteca principal de Avilés, con goteras

Nuevas Generaciones de Avilés denunció este miércoles "el deplorable estado" en el que se encuentra la biblioteca Bances Candamo, "una instalación fundamental para cientos de estudiantes universitarios y de Formación Profesional, que utilizan este espacio a diario como lugar principal de estudio, preparación de exámenes". El centro de estudio presenta importante número de goteras.

"Lejos de ofrecer condiciones dignas, la biblioteca presenta zonas cerradas, mesas precintadas y graves problemas de mantenimiento, tal y como se aprecia en las imágenes facilitadas directamente por estudiantes usuarios de la propia biblioteca, lo que reduce de forma significativa el número de puestos disponibles y dificulta el estudio en condiciones adecuadas", criticó la agrupación. Y agregó: "Esta situación resulta aún más grave si se tiene en cuenta que los estudiantes universitarios y de FP han reclamado en las últimas semanas una ampliación de los horarios de apertura, especialmente en fines de semana y periodos de exámenes. Para muchos jóvenes de Avilés, la biblioteca Bances Candamo es el único espacio público del que disponen para estudiar, por lo que su cierre parcial y la falta de horarios amplios suponen un obstáculo directo para su formación".

Desde Nuevas Generaciones de Avilés tacharon de "inaceptable" que una ciudad que dice apostar por la educación y el futuro de los jóvenes "abandone uno de los pocos recursos públicos clave para el desarrollo académico, obligando a muchos estudiantes a estudiar en condiciones precarias o a desplazarse a otros concejos".

Desde Nuevas Generaciones de Avilés se exige ahora al equipo de gobierno municipal actuaciones inmediatas para recuperar todas las salas de la biblioteca, garantizar su correcto mantenimiento y ampliar los horarios de apertura durante todo el año, atendiendo a las necesidades reales de los estudiantes de Avilés y sus justas reivindicaciones. El presidente local de la formación, Sergio Fernández Palomo, aseveró: "Los estudiantes universitarios y de Formación Profesional necesitan espacios adecuados para estudiar y formarse. La biblioteca es vital para ellos, y el Ayuntamiento no puede seguir mirando hacia otro lado mientras se deteriora un servicio esencial. Avilés no puede permitirse perder talento joven por la falta de servicios básicos. El abandono de la biblioteca es una decisión política y una muestra más de la desconexión del Ayuntamiento con la realidad de los jóvenes”.