Navajero detenido en Avilés: roba a una joven en plena calle y acaba siendo detenido poco después en El Carbayedo

Otra exitosa intervención policial en Avilés. Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado fin de semana a un delincuente que había robado, bladiendo una navaja, a una joven. La rápida actuación del cuerpo logró capturar al delincuente solo unos minutos después del hecho delictivo.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Galiana, en El Carbayedo, a las 2.50 horas del domingo. Fue entonces cuando el asaltante robó a una joven, intimidándola con una navaja. Tras el suceso, la víctima alertó a la Policía Nacional, que puso en marcha un dispositivo de búsqueda que fructiferó solo unos minutos después. Los agentes lograron interceptar al presunto autor de los hechos, que portaba una navaja de 8 centímetros.

Este suceso tuvo lugar en un fin de semana en el que también hubo un grave incidente en Sabugo. Fue más entrada la madrugada, sobre las seis, cuando un joven resultó herido tras sufrir un botellazo en la boca. Perdió varias piezas dentales y también sufrió lesiones en la nariz. Tuvo que ser evacuado al hospital San Agustín.