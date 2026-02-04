Navajero detenido en Avilés: roba a una joven en plena calle y acaba siendo detenido poco después en El Carbayedo
El presunto autor del robo portaba un filo de 8 centímetros en el momento de la detención
Otra exitosa intervención policial en Avilés. Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado fin de semana a un delincuente que había robado, bladiendo una navaja, a una joven. La rápida actuación del cuerpo logró capturar al delincuente solo unos minutos después del hecho delictivo.
Los hechos tuvieron lugar en la calle Galiana, en El Carbayedo, a las 2.50 horas del domingo. Fue entonces cuando el asaltante robó a una joven, intimidándola con una navaja. Tras el suceso, la víctima alertó a la Policía Nacional, que puso en marcha un dispositivo de búsqueda que fructiferó solo unos minutos después. Los agentes lograron interceptar al presunto autor de los hechos, que portaba una navaja de 8 centímetros.
Este suceso tuvo lugar en un fin de semana en el que también hubo un grave incidente en Sabugo. Fue más entrada la madrugada, sobre las seis, cuando un joven resultó herido tras sufrir un botellazo en la boca. Perdió varias piezas dentales y también sufrió lesiones en la nariz. Tuvo que ser evacuado al hospital San Agustín.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.
- Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: 'alquiler' desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional
- La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
- Brutal agresión en Avilés: parten los dientes de un botellazo a un joven en una pelea de madrugada en Sabugo
- Un colegio de Avilés entre los 25 mejores de Asturias
- Noviembre será el mes para comenzar a construir el nuevo horno de Saint-Gobain en Avilés
- La industria auxiliar de la comarca avilesina recupera el aliento con el incremento de pedidos de Arcelor
- El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025