Obligan al comité de empresa de la ONCE en Avilés a modificar su reglamento: impedían la asistencia telemática de sus miembros a las reuniones

Una situación surrealista resuelta por vía judicial. El Juzgado de lo Social número 1 de Avilés obliga al comité ed empresa de la ONCE de Avilés a modificar su reglamento, para posibilitar la presencia telemática de sus miembros en las reuniones.

La resolución llega después de que uno de los miembros del comité, afiliado a CC OO, natural de Navia y con una gran discapacidad, especialmente visual, denunciase que con el actual reglamento estaba obligado a comparecer personalmente, con el trastorno logístico que le supone, en las reuniones.

"No tenía sentido que una persona en esa situación, y más en una empresa como la ONCE, tuviese que vivir una auténtica odisea para viajar desde Navia a Avilés cada vez que había una reunión", apunta Nazario Sánchez, compañero sindical del afectado del que, asegura, "ha recibido la noticia con mucha alegría".

Según Sánchez, esta situación "totalmente incomprensible", llegó tras las últimas elecciones sindicales, en abril de 2025. "UGT, que tiene la mayoría decidió modificar el reglamento para impedir la teleasistencia. Y es algo que nos parecía que atentaba contra todas las normativas de accesibilidad", señala Sánchez.

La sentencia no es firme, por lo que cabe recurso contra la misma. Por ahora en CC OO desconocen si UGT tiene intención de reclamar contra el fallo. "Que hagan lo que quieran. Nosotros de momento estamos muy satisfechos con la resolución y creemo que, en este caso, no solo beneficia a nuestro compañero, sino que es algo de lo que también pueden beneficiarse ellos mismos", apostilla.