La polémica por la subvención del museo de la Mina de Arnao llega a la Junta: " Patrimonio no es a quién hay que echar culpas cuando se presentan dificultades"

"Patrimonio no es a quién echar culpas cuando los plazos se ajustan o se presentan dificultades". Vanesa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte, salió al paso de las acusaciones, por parte del PP de Castrillón, de retrasar los trámites para que el concejo pudiese gestionar una subvención europea, de dos millones de euros, para la ampliación del Museo de la Mina de Arnao. Sus palabras llegaron tras la pregunta de José Luis Costillas, diputado del PP, al respecto de otros fondos europeos, en este caso los que deberían ir destinados al Museo de Bellas Artes.

"Sus compañeros pretenden culpar de la pérdida de dos millones de euros de fondos europeos a los técnicos de la dirección general de Patrimonio. Hablan de bloqueo, como si los técnicos tuviesen interés en que no se ejecuten estas inversiones", señaló la consejera, quien aseguró que "no fue hasta el 11 de noviembre cuando el Ayuntamiento remitió una solicitud de informe para la autorización de las obras de ampliación de la mina". "Diez días más tarde, la Dirección General remitió la solicitud al Ayuntamiento, requiriendo información complementaria para el informe y dando unas indicaciones para mejorar el proyecto. El 16 de diciembre el Consistorio remitió un proyecto que evaluó el consejo de Patrimonio con carácter favorable, pero recordando las prescripciones", subrayó Gutiérrez. La consejera de Cultura recordó, además, que el gobierno de Castrillón "tuvo un año para presentar el proyecto".

Por su parte, el PP de Castrillón se reafirma en que "los hechos nos siguen dando la razón". "El martes llegó el informe de Costas sobre la ampliación del Museo de la Mina de Arnao, lo que no hace otra cosa que confirmar de nuevo el bloqueo y las dilaciones de las administraciones central y autonómica, gobernadas por PSOE e IU", se lamentaron, "y ahora lo intentan disimular llegando en dos días los informes de Patrimonio y ahora el de Costas, pero llegan tarde y mal", abundan en sus críticas desde el equipo de gobierno castrillonense. Aseguran asimismo que tratarán de "poder asumir in extremis el proyecto". "Qué bien harían los partidos de izquierda en defender los intereses de Castrillón y no las de sus gobiernos central y autonómico, que castigan de forma sectaria a los castrillonenses", sentencian.

"Bloqueo, retraso, parálisis", según el PP y "sectarismo" y "descontrol", según la oposición

En el pasado pleno municipal se conocía que desde el PP de Castrillón habían intentado "agotar todas las posibilidades, los plazos, pero ya resulta imposible ejecutar una obra de esas características en los poco más de tres meses que quedan para finalizar los plazos marcados por los fondos Next Generation, reconoció Marián Carbajal, concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Castrillón. Sus palabras llegaban tras las acusaciones, por parte de Izquierda Unida, que alertó de la situación de la subvención de fondos europeos que había recibido el Consistorio a principios de 2025 para la recuperación de la Mina de Arnao y su entorno. La edil del PP confirmó en la sesión plenaria del pasado viernes que esa intervención, para la que, en principio, se habían destinado dos millones de euros, no se va a poder realizar, y quiso poner el foco en el Principado para justificarlo. «Sufrimos un bloqueo, un retraso y una parálisis en nuestros proyectos», subrayó.

Desde las filas de la oposición entienden que el argumento del PP de utilizar el “sectarismo esconde su incompetencia” es “insostenible”. “Convertir el éxito ajeno en coartada propia no engaña a nadie y más aún cuando decenas de administraciones, muchas gobernadas por el PP, sacan adelante los mismos fondos, el problema no está fuera”, señalaron desde IU. En el PSOE entienden que culpar a los demás como único argumento mezclando todo tipo de relatos, "evidencia el descontrol que existe en Castrillón en manos del PP"." No he escuchado del PP un solo argumento explicativo por la pérdida de la subvención para la ampliación del Museo de la Mina de Arnao, solo excusas y ataques a los demás”, subrayó Iván López, portavoz municipal del grupo socialista.