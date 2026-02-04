El primer oricio de Asturias, a precio "de lujo": la primera caja se paga a 26 euros el kilo en la rula de Avilés

"El oricio ha pasado de ser un marisco que se despreciaba a un bien de lujo". Lo dicen los mariscadores y, sobre todo, los pescaderos que ayer participaron en la primera subasta de la costera en la rula de Avilés. Por las cintas de la lonja pasaron unos mil kilos de equinodermo que se vendieron entre 26 euros y 18,50 euros el kilo. "Es uno de los artículos más delicados de comprar, pero la gente está deseando que lleguen a los mostradores", asegura Beatriz Sánchez Gómez, de Pescados Ana Selección, que se llevó la primera caja subastada para Gijón: "Todos los años venimos a comprar el primer oricio".

Éste es el tercer año consecutivo en que está permitida la captura de oricios en los pedreros asturianos tras varios años de veda. "La gente está esperando por el oricio, sobre todo el asturiano. Hay muchas ganas", asegura Sánchez Gómez, solo unos instantes después de haber parado el precio de la primera caja subastada en Avilés, con 14,85 kilos de erizo, en 26 euros el kilo. "La costera es un visto y no visto, porque se pueden coger muy pocos días. Se ha convertido en un artículo prácticamente de lujo, es para los más caprichosos", dice entre risas la gijonesa, que además de hacerse habitualmente con la primera caja de equinodermo también se hace con la primera tina de bonito que pasa por la lonja de Gijón. "Tenía previsto comprar un poco más barato, pero al final salió así", agrega.

VÍDEO: A. de la Fuente / FOTO: Luisma Murias

Nacho de la Roz y Héctor Tesón, de la pescadería La mar de bien (Grado) y la pescadería Mari (Raíces, Castrillón), respectivamente, escudriñan las cajas con oricios antes de que pasen por las cintas transportadoras de la cancha. "Se trata de un género muy díficil de comprar. Puede tener buena pinta y buen peso, pero hasta que no los abres no sabes lo que compraste. Hay veces que es todo agua", coinciden los profesionales, que señalan también lo "delicado" del producto: "Es muy sensible al calor, se pone malo muy rápido; y es también un producto con mucha merma. Hoy compras una caja de doce kilos, mañana pesa once... y cuando los abres, las gónadas, que es lo que se come, es muy poco". A eso hay que sumar, como afirman, "el precio". "El oricio ha pasado de ser barato a casi un artículo de lujo. Es casi imposible verlo por debajo de 15 euros. Quien lo compra es porque le gustan mucho", coinciden los pescaderos, que antes de la subasta daban por bueno comprar oricio a "entre 16 u 18 euros el kilo".

Kiko Iglesias es mariscador. Este miércoles llegó a Avilés con 15 kilos de oricios cogidos en la zona de La Corbera, en Cudillero. "La mar estaba complicada y no había mucho", afirma el mariscador, que eligió Avilés para la subasta "por cercanía". "Ahora mismo el cupo es algo escaso. Además, no hay mucha para coger. Pero bueno, entendemos que es todo un poco experimental después de estos años de veda", afirma. Para esta costera, en Asturias hay 140 licencias expedidas. Cada mariscador podrá coger 15 kilos al día. El máximo de extracción en la región se fija en 17.000 kilos y solo se podrá mariscar durante 10 días entre febrero y marzo. "Un buen precio serían 15 euros el kilo", auguraba antes de que los mandos empezasen a echar fuego en la cancha.

"Los oricios que están llegando son de muy buen tamaño y por lo que se pude ver vienen muy bien cargados", afirma el gerente de la Rula de Avilés, Ángel Muñoz, "deseoso" de proveer de este preciado marisco a restaurantes y pescaderías de todo el país. Muñoz también destaca que las cifras de esta primera subasta prácticamente doblan a las del año pasado y la posición de la rula de Avilés en este sector: "La inmensa mayoría del oricio se subastará aquí".