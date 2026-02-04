Vecinos y expertos debatirán sobre el futuro territorial del estuario del Nalón

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, a través de la Dirección General de Urbanismo, iniciará el próximo viernes el proceso de participación ciudadana para la elaboración del Plan Territorial Especial del Estuario del Nalón. El objetivo es implicar a la población en la definición del futuro territorial, urbanístico y paisajístico de este enclave estratégico.

El acto de apertura se celebrará el viernes, 6 de febrero, a las 19:30 horas, en el Teatro Clarín de Soto del Barco. Allí tendrá lugar un seminario abierto al público en el que se presentarán las líneas generales del plan, el marco normativo de referencia y el calendario de actividades. En la sesión intervendrán la directora general de Urbanismo, Laura López, y el equipo redactor del documento, Atelier Bocamar.

El proceso, que se desarrollará bajo el lema Nalón participa! onde la ría fai futuru, cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Muros de Nalón y Soto del Barco y se prolongará durante los meses de febrero y marzo. Su propósito es crear un espacio de diálogo y reflexión colectiva sobre los usos, las oportunidades y los valores del estuario, de modo que se pueda integrar la visión ciudadana desde las fases iniciales de la planificación.

Además de los seminarios de presentación, el programa incluirá visitas a La Xunquera y La Llama, talleres de sensibilización paisajística y un taller infantil, con el fin de favorecer una participación amplia y diversa. El equipo coordinador también atenderá presencialmente a la ciudadanía en la Oficina de Turismo de San Esteban y en el Centro de Interpretación Puerta del Mar, en L’Arena, en distintas fechas durante el proceso.

Para recoger aportaciones, se habilitarán buzones físicos de sugerencias en los ayuntamientos participantes, que se complementarán con otro digital a través del correo nalonparticipa@atelierbocamar.com. Asimismo, se pondrá a disposición del público una encuesta en línea sobre los usos y oportunidades del estuario.

Con esta iniciativa, la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos reafirma su compromiso con una planificación territorial participativa, que considera el territorio un bien común cuya ordenación debe construirse con la implicación activa de quienes lo habitan.