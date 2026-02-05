Avanza urge la mejora y arreglo de los sistemas de calefacción de varios edificios en Avilés

Ángel Luis Fernández García, en representación del sindicato Avanza, solicitó ayer que mejoren los sistemas de calefacción de diferentes centros de trabajo municipales. “En el último comité de seguridad y salud hemos vuelto a insistir en ello, dado que las intervenciones que se están realizando no resuelven los problemas de calefacción y entendemos que además del perjuicio que genera para la plantilla, también afecta a usuarios. Incluso puede ocurrir que no se cumplan con los requisitos legales de temperaturas mínimas y máximas para los lugares de trabajo”, advierte Fernández. Los centros con problemas de climatización son, a su entender: el edificio Europa, el Conservatorio, Tesorería, el telecentro de Marcos de Torniello o Servicios Sociales en Galiana.

“Parece que la problemática es de distinta naturaleza en cada uno de ellos, pero los tienen. En algunos de esos centros están con equipos complementarios de alimentación eléctrica y habría que ver si las instalaciones están preparadas para ello, además de que algunos equipos hayan sido adquiridos por el propio personal. En otros casos hay ausencia de calefacción y en otros parece que las averías producen distintos efectos. La cuestión es que en definitiva no se entiende que dichos problemas persistan durante meses”, concluye.