La cafetería de un conocido centro comercial de Asturias cambia de dueños

La gestión "había mejorado mucho", especialmente "en comparación con anteriores gestiones", afirman los usuarios

Una cafetería

Una cafetería / Pexels

A. F. V.

Cambio de manos en la cafetería de uno de los centros comerciales más populares de Asturias. Se trata de El Corte Inglés de Avilés, que cambiará la gestión de su centro de restauración.

Hasta la semana pasada, y desde hace casi dos años, la gestión de la cafetetería de El Corte Inglés de Avilés estaba en manos de la pizzería La Competencia. Según constataban usuarios y trabajadores, el funcionamiento del espacio hostelero "había mejorado mucho", especialmente "en comparación con los anteriores gestores".

Si bien, en los últimos días el local hostelero del centro comercial avilesino permanece cerrado por reforma. Fuentes consultadas por este periódico afirman que será El Corte Inglés quien pase a gestionar directamente este servicio.

La Competencia es una franquicia nacida a finales de los años 80 del pasado siglo en León. A lo largo de los 90 abrieron un segundo establecimiento en la capital leonesa y en 2004 se expandieron por la provincia, llegando a Ponferrada. Fue el comienzo de una expansaión que les ha llevado a Avilés, Gijón, Oviedo, Burgos, Palencia, Valladolid, Zamora y Salamanca. Según su propia web, cuentan con 21 establecimientos en funcionamiento.

Avilés proyecta su potencia como polo de innovación y será sede del próximo Congreso Nacional de Industria

Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos

La cafetería de un conocido centro comercial de Asturias cambia de dueños

"Tiene que escocer que un señor malo, malísimo, hace medio siglo construyera vivienda social. Y que los buenos, buenísimos, hayan sido ahora incapaces”, critica Vox en Avilés

Impulso a las excavaciones en el yacimiento de Pico Castiello, en Molleda, que cuentan con 18.000 euros del Principado y el Ayuntamiento de Corvera

La "explosión" en los precios de la vivienda, clave en la declaración de La Magdalena como única zona tensionada de Avilés

Entrevista con Miguel Linares, director deportivo del Avilés: "Creo que hemos detectado los déficits de la plantilla y los hemos corregido"

Tecnología sin líos en Avilés, donde los jóvenes enseñan a los mayores a usar sus teléfonos móviles: "Cuando nos lo explican en casa no somos capaces a quedarnos con ello"

