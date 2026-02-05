La cafetería de un conocido centro comercial de Asturias cambia de dueños
La gestión "había mejorado mucho", especialmente "en comparación con anteriores gestiones", afirman los usuarios
A. F. V.
Cambio de manos en la cafetería de uno de los centros comerciales más populares de Asturias. Se trata de El Corte Inglés de Avilés, que cambiará la gestión de su centro de restauración.
Hasta la semana pasada, y desde hace casi dos años, la gestión de la cafetetería de El Corte Inglés de Avilés estaba en manos de la pizzería La Competencia. Según constataban usuarios y trabajadores, el funcionamiento del espacio hostelero "había mejorado mucho", especialmente "en comparación con los anteriores gestores".
Si bien, en los últimos días el local hostelero del centro comercial avilesino permanece cerrado por reforma. Fuentes consultadas por este periódico afirman que será El Corte Inglés quien pase a gestionar directamente este servicio.
La Competencia es una franquicia nacida a finales de los años 80 del pasado siglo en León. A lo largo de los 90 abrieron un segundo establecimiento en la capital leonesa y en 2004 se expandieron por la provincia, llegando a Ponferrada. Fue el comienzo de una expansaión que les ha llevado a Avilés, Gijón, Oviedo, Burgos, Palencia, Valladolid, Zamora y Salamanca. Según su propia web, cuentan con 21 establecimientos en funcionamiento.
