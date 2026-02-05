Cantar para rejuvenecer: el coro de Amas de Casa, donde tienen tiempo "para reír y aprender muchas cosas nuevas"

Como cada jueves, el coro de la Asociación Amas de Casa se reúne en el Centro de Mayores de Las Meanas para ensayar y preparar su próximo espectáculo. Algunas de ellas llevan más tiempo que otras dedicando parte de su tiempo al canto y, desde que este grupo se formó, Elena Baigorri ha sido su directora: "Para mí este coro me produce mucha satisfacción porque es muy disciplinado, mucho más que uno de voces mixtas".

Todas ellas son mujeres que por unas circunstancias u otras se apuntaron para tener un pasatiempo con el que amenizar sus días y conocer a más personas. Manoli García llegó tras quedarse sola y "buscaba cosas que me engrandecieran. Llego aquí y me da alegría estar con las demás". Poder participar en este coro le da la oportunidad, además, de "hacer algo que me llamaba mucho la atención de pequeña. He logrado cumplir un sueño y, encima, me siento muy cómoda".

Margarita Pérez es de las que llevan en el coro desde el principio y estar en el coro, dice, "me aporta mucho porque todos los días estoy esperando a que llegue el ensayo o el día de la actuación". Cuando salen a cantar delante del público, asegura que se pone "un poco nerviosa, porque al final no estamos acostumbradas al espectáculo o al escenario. Pero es bonito todo lo que rodea a la actuación, ya que nos ponemos a pensar en cómo iremos vestidas y en cómo lo vamos a hacer después".

Todas las mujeres esperan que llegue el día del ensayo con muchas ganas: "Venimos a practicar, pero también tenemos tiempo para reírnos y aprender muchas cosas nuevas", dice Margarita Pérez. Pero cuando el día de la actuación llega, "esperamos que nos miren con ilusión y no con fallos, somos mayores y estamos volviendo de alguna manera a nuestros años jóvenes", comenta Manoli García.

Elena Baigorri define estos ensayos como un lugar donde "olvidarte de tu día a día. Cuando cantas, cuentas historias. Viajas a otros mundos y ya cuando acabas regresas a la realidad", algo con la que todas las participantes estuvieron de acuerdo. En estas quedadas semanales están practicando para su próximo concierto, que se dará con Amigos de Sabugo después de la misa de las 19.30 horas el 14 de marzo, aunque aún está por confirmar.

En su pequeña actuación dedicarán cuatro canciones con un popurrí de folclore asturiano. La primera de todas es "En Candás", para seguir por "Ni en Uviéu ni en Xixón". Continuará con "El mio Xuan" para después acabar con el Xiringüelu de Pravia. El repertorio lo eligió la directora, que explica que "lo elegimos para intentar enganchar al público con el inicio y acabar también con buen pie". Por eso, terminarán con "Es Avilés" con el objetivo de "promocionar la ciudad". Lo que cantarán entre medias aún no está claro, pero "tenemos tiempo y repertorio suficiente para elegir"