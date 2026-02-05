Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Claves para educar sin estereotipos, en Soto del Barco

La formación será impartida por el historiador y doctor en Género y Diversidad Iván Gómez Beltrán

Ayuntamiento de Soto del Barco

Ayuntamiento de Soto del Barco / Mara Villamuza

A. F. V.

El historiador y doctor en Género y Diversidad Iván Gómez Beltrán ofrecerá una charla en la Casa de Cultura de La Arena bajo el título "Claves para educar sin estereotipos". Se trata de una actividad formativa orientada a familias que quieren conocer herramientras prácticas para una educación igualitaria desde el ámbito familiar. Las plazas para asistir son limitadas, por lo que desde el Ayuntamiento aconsejan inscripción previa, que puede cursarse a través del 689723600, vía Whatsapp, o en el 985588013. Durante la charla, los niños podrán realizar un taller de compostaje en la biblioteca.

