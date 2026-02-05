El colegio de Llaranes se queda sin conserje municipal, ahora en el centro educativo de La Toba

El colegio público de Llaranes afronta desde esta semana la supresión de la figura de conserje municipal, después de que el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Avilés comunicara el traslado al vecino colegio de La Toba “por necesidades del servicio”, debido a la baja laboral del conserje de ese último centro.

La medida fue notificada a primera hora del martes y se hizo efectiva ya el miércoles. La decisión ha generado preocupación entre el profesorado y las familias por su impacto en el funcionamiento diario del colegio, que cuenta con una arquitectura compleja, distribuida en dos bloques separados, y un equipo directivo mermado, integrado ahora solo por la directora.

Desde el centro lamentan que se deje a un colegio sin conserje para cubrir otro centro educativo. La ausencia de conserje afecta a tareas consideradas esenciales, como la atención de servicios municipales —caldera, jardinería o paquetería—, la apertura y cierre de instalaciones y la atención a familias telefónica y presencial. Según señalan, el profesorado no puede asumir estas funciones sin que se resienta la atención al alumnado.

Como medida organizativa inmediata, el colegio ha comunicado que las entradas y salidas se realizarán por la puerta principal del centro educativo. Asimismo se ha solicitado a las familias que, en la medida de lo posible, ajusten la entrega y recogida del alumnado a los cambios de clase, de modo que algún docente pueda abrir la puerta sin abandonar el aula durante el horario lectivo.

La pérdida de este recurso supondrá, avanzan, "muchas dificultades en el día a día del centro” y afecta a toda la comunidad educativa. Por ello, desde la dirección se reclaman soluciones que garanticen el correcto funcionamiento del colegio público y una atención adecuada tanto al alumnado como a las familias. Desde el colegio público de Llaranes, ya en contacto con el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, confían en que pueda alcanzarse una solución que dé respuesta a la falta de conserje a la mayor brevedad y que garantice el funcionamiento del centro incluso ante situaciones sobrevenidas. Por ejemplo: "Ahora las llaves las tiene el equipo directivo, formado por una persona, y personal de Educación, del Ayuntamiento. Si hay una urgencia, ¿quién se responsabiliza de abrir el colegio?", se cuestionan.

En el colegio público de Llaranes estudian alrededor de 180 niños entre Infantil y Primaria.