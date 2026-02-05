"Tiene que escocer que un señor malo, malísimo, hace medio siglo construyera vivienda social. Y que los buenos, buenísimos, hayan sido ahora incapaces”, critica Vox en Avilés

Vox denunció ya en 2024 las “cartas coercitivas” que habían recibido los vecinos “para la retirada de las placas del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda”. Ahora la agrupación que en Avilés lidera Arancha Martínez Riola vuelve a la carga y se apoya en un informe jurídico independiente para desmontar, dicen, la actuación del gobierno local, en este caso, por Ana Solís, de IU. “Tiene que escocer que un señor malo, malísimo, hace medio siglo construyera vivienda social. Y que los buenos, buenísimos, hayan sido ahora incapaces de cumplir sus promesas”, manifestó el diputado de Vox en la Junta, Javier Jové, que arropó este jueves a Riola en Avilés.

Desde Vox lanzaron un mensaje a los vecinos en cuyos edificios quedan placas del extinto Instituto Nacional de la Vivienda. Y se explicaron: “En primer lugar, Solís carece de delegación expresa de la Alcaldía para firmar actos ejecutivos en esta materia. Por lo tanto, la concejala no puede dictar requerimientos coercitivos, imponer multas ni ordenar ejecuciones subsidiarias. Esto quiere decir que no hay ninguna obligación de hacer caso a esas cartas. Es una presión ideológica disfrazada de notificación”, precisó la portavoz de Vox en Avilés.

Manifestó Riola que, para ordenar la retirada de las citadas placas, estas deberían estar incluidas en un catálogo estatal. “Cada placa requeriría de un expediente individual o grupal que se debería documentar con fotos y un informe de memoria histórica (…). Y precisaría de un informe favorable y una resolución del Principado. Nada de esto se ha hecho en Avilés. No hay inclusión en el catálogo y, por lo tanto, no hay ningún tipo de base legal para forzar la retirada de las placas”, añadió Riola que recomendó a Ana Solís “hacer las cosas bien o nos tendrá enfrente”.

Mercado de la vivienda

Vox también se ofreció a colaborar con los vecinos afectados “en el supuesto de que estos mangantes se personen en las comunidades con el fin de amputar sus edificios y cambiar su fisionomía”, dijo Jové, que hizo alusión a la memoria histórica y fue un paso más allá: el mercado de la vivienda.

“Lo que quieren, el modelo del camarada Zapico, es desguazar el mercado de la vivienda y crear un clima de confrontación y división social cargando las pilas contra la figura del propietario. Y lo que quieren, el modelo del camarada Zapico, no es fomentar el crecimiento y el aumento de la clase media española que es la que da estabilidad social y política a una nación, sino que él lo que quiere es fomentar la vivienda de alquiler. Es decir, que vayamos de prestado”, concluyó.