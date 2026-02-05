La "explosión" en los precios de la vivienda, clave en la declaración de La Magdalena como única zona tensionada de Avilés

Una "explosión" en el precio de la vivienda en los últimos cinco años, ese es el principal motivo de peso de que La Magdalena cumpla los requisitos para ser declarada zona tensionada. Según el informe elaborado por la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, Serpa, la cotización de la vivienda aumento un 66,66% en La Magdalena entre 2020 y 2024, más del triple que el crecimiento acumulado del IPC, que se situó en el 19,9% en ese mismo periodo. Además, el estudio redactado por la empresa pública también refiere que el precio del alquiler aumento un 20,45% entre 2019 y 2023, tres puntos porcentuales por encima de la inflación entre esos años.

La ley de Vivienda establece la idea de zona de mercado residencial tensionado, que denomina aquellos lugares en los que la oferta de viviendas resulta insuficiente por la relación entre los costes de alquiler o hipotecas respecto a la renta media. Para gozar de esta catalogación, debe producirse al menos una de estas dos condiciones: bien que la carga media del coste de hipoteca o alquiler más suministros básicos supere el 30% de la renta media, o que el precio de compra o alquiler en esa zona haya crecido de manera muy destacada respecto al IPC de la comunidad autónoma. La intención es que en estas zonas se puedan poner en marcha medidas para revertir la situación, como la construcción de vivienda pública o topar los alquileres.

En base a estos criterios, el informe de la Serpa dice lo siguiente: el esfuerzo -ratio entre precio de la vivienda más gastos y suministros entre la renta neta por hogar- para comprar en La Magdalena es del 19,84% y para alquiler del 22,96%, bastante por debajo del 30% que estipula la norma.

Sí supera los umbrales de la ley el incremento del precio en el último lustro. Según los datos que maneja la Serpa, el precio medio del metro cuadrado en La Magdalena en 2019 era de 636 euros, mientras que en 2024 esa cifra aumentó hasta los 1.060 euros. Este "subidón" es del 66,66%, mientras que el IPC acumulado en este periodo es del 19,9%, 46,77 puntos porcentuales por debajo, una cifra muy alejada de los tres puntos de "holgura" que establece la norma.

Más ajustado respecto a la norma está el precio del alquiler. El informe señala que en 2018 el precio mediano del metro cuadrado era de 4,4 euros, una cifra que ascendió hasta los 5,3 euros en 2023. Este incremento, del 20,45%, está 3,05 puntos porcentuales por encima de lo estipulado en la norma, y también sobrepasando los tres puntos de holgura.

Sin pisos turísticos

En el pormenorizado análisis de Serpa sobre La Magdalena, de 41 folios, también se refleja que los pisos turísticos no tienen apenas presencia en el barrio: solo constan dos registrados, de un total de 2.931 viviendas en todo un barrio que cuenta con 5.379 habitantes, siempre según este informe, que también refleja que entre el 79 y el 92% de las viviendas del barrio -dependiendo de la sección censal- son domicilios principales. El informe establece también que aproximadamente el 13% de las viviendas de La Magdalena se destinan al alquiler convencional.

Otro dato característico de La Magdalena es que se trata de un barrio envejecido. Según el índice de envejecimiento, en Asturias hay 2,5 mayores de 65 años por cada uno menor de 16. En Avilés esa proporción es de 2,8, mientras que en La Magdalena asciende a 3,2 mayores por cada joven. Ligado esto, otro dato característico: la mayoría de viviendas están ocupadas por dos personas, lo que hace pensar en las parejas sin hijos o mayores son mayoría.

Esta radiografía también muestra un barrio más cosmopolita que la media. Según las estadísticas que maneja la Serpa, la tasa de extranjeros en La Magdalena es del 7%, mientras que en Avilés esa proporcion es del 6,2% y en Asturias del 5,98%.

Oferta y demanda

Con todos estos datos, la Serpa constata que en La Magdalena existe un riesgo de oferta insuficiente de vivienda en condiciones sadecuadas de asequibilidad para la población residente. Y por ello señala la necesidad de una mayor oferta de viviendas para facilitar el acceso a la población residente, en especial a los jóvenes.

Luanco, también zona tensionada

El Principado también elaboró, a instancias del Ayuntamiento de Gozón, un estudio sobre el precio de la vivienda de la capital del concejo, a fin de beneficiarse de la herramienta de las zonas tensionadas. El estudio de la Serpa refleja que el esfuerzo para comprar una vivienda en Luanco es del 32,84%, por encima del 30% que se establece como límite.

También pasa el filtro el incremento del alquiler, que es del 12,57% entre 2019 y 2023, lo que supone una diferencia de 4,17 puntos porcentuales sobre la inflación en ese periodo.

No cumple, eso sí, el esfuerzo para el alquiler, que sería del 22,27%, ni el del incremento del precio de compra, que según los datos que maneja la Serpa fue casi cinco puntos menor que el IPC entre 2020 y 2024.

Noticias relacionadas

El estudio refleja también que el 53% de las viviendas del concejo no son residencias habituales y que la escasez de vivienda hace que haya un importante desajuste en relación a la demanda. Por ello, sugiere la necesidad de una mayor oferta de vivienda "para facilitar el acceso a la población residente, en especial de los jóvenes".