José Antonio López Salazar, nuevo presidente de la Asociación Lepanto de Veteranos de la Armada
"El gran objetivo es conseguir que la gente se implique más y dar a conocer nuestra labor y la de las Fuerzas Armadas", destaca López Salazar
Relevo en la presidencia de la Asociación Lepanto de Veteranos de la Armada. El hasta ahora vicepresidente, José Antonio López Salazar, sucede al frente de la entidad a Rafael Luis García, que ahora pasara ser presidente honorífico. "Nuestro gran objetivo es implicar más a nuestra masa social y a la sociedad con la entidad", afirma López Salazar.
Fundada en 1962, la Asociaicón Lepanto de Veteranos de la Armada aglutina tres centenares de socios diseminados por toda España. "El gran objetivo es, como hasta ahora, seguir organizando actividades, involucrando a nuestros socios y colaborar con otras entidades", destaca el nuevos presidente, a quien su vinculación con la armada le viene del servicio militar, que pasó en Ferrol. "Tengo muy buenos recuerdos de aquella época", destaca.
Precisamente, los de Lepanto son habituales colaboradores con entidades sociales de la comarca. Y también, por supuesto, con las Fuerzas Armadas. "Tenemos muy buena relación con la Armada y así seguirá siendo. Siempre estamos abiertos a colaborar con ellos", destaca López Salazar, quien confía en que fruto de esa relación puedan verse barcos militares en Avilés en futuras fechas. Otro de los proyectos relacionados con la Armada que ilusionan a los veteranos es la futura fragata Pedro Menéndez, que ya está siendo construida por Navantia en Ferrol.
Durante su mandato al frente de la Asocación Lepanto de Veteranos de la Armada, López Salazar también confía en que a la entidad le sea concedida una sede en Raíces (Castrillón). "Allí aprovecharíamos para hacer exposiciones de todo el material que tenemos (fotografías, uniformes, armas...) y también para organizar charlas o actividades con otras entidades o colegios", adelanta. "Ahora mismo hay bastante desconocimiento sobre las Fuerzas Armadas, y hoy, teniendo un ejército tan profesional como el que tenemos, es una muy buena salida laboral", apunta el nuevo presidente de Lepanto.
