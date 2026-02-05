Montar "la foto perruna más multitudinaria de Asturias", el récord que persigue un conocido bar de Salinas: "Ellos nos alegran los días"

Concentrar en una foto al mayor número de perros con sus dueños y batir el récord. Esta es la original iniciativa que ha lanzado un conocido pub de Salinas, que defiende que su local "no es solo para los humanos". "Nos encanta siempre la presencia de esos locos bajitos, que nos alegran los días", aseguran en redes sociales los responsables del bar La Luna.

Por ello, este pub organizará el próximo 28 de febrero, en la playa de Salinas, la primera quedada de "Esos locos bajitos", con el objetivo de reunir al mayor número posible de asturianos con perros. "Queremos hacer una quedada con vosotros y ellos, en el que intentaremos batir un récord en una sola foto en la playa de Salinas con la foto perruna más multitudinaria de Asturias", dicen.

Desde La Luna piden difundir el evento para que lleguen a todos los amantes de los perros. La "quedada" tendrá lugar a las 12.00 horas el último sábado de este mes en la escalera 10 de la playa de Salinas, que es la que está justo en frente del pub.

Precisamente su amor por las mascotas es una de las cosas más valoradas por los clientes de La Luna, un local de moda entre los jóvenes y de marcado ambiente surfero. Se encuentra en primera línea de playa y tiene música en directo.

Más perros que niños

Según los últimos datos del Registro Informático de Animales del Principado de Asturias (RIAPA), en la comarca e Avilés hay más del doble de canes que de menores de 12 años. Más aún: el número de mascotas es superior al de menores de edad. Se trata de una tendencia que viene siendo regular en los últimos años y que, no hay dudas, se está afianzando. "El perro tiene un componente emocional muy grande. Es buen compañero, da cariño... Y desde la pandemia estamos viendo una tendencia al alza", explica Pablo Colunga Blanco, vocal de la junta directiva del Colegio de Veterinarios de Asturias.