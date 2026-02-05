La oposición de Castrillón recela del último rayo de esperanza para la ampliación del museo de la Mina de Arnao: "Tememos que sea una cortina de humo"

El equipo de gobierno de Castrillón aseguró este miércoles que, tras recibir los informes de Costas y Patrimonio, que tratará de afrontar, "in extremis", la ampliación del museo de la Mina de Arnao. En juego están cerca de dos millones de euros procedentes de fondos europeos, aunque parte de ese dinero estaba destinado para una cafetería que ya no se ejecutará. Este anuncio ha causado recelo en la oposición castrillonense, que tachan las palabras como "una nueva cortina de humo".

"Recibimos con sorpresa y con un lógico escepticismo las declaraciones del PP. Estaríamos encantados de que fuesen capaz de acometer unas obras que en principio estaban previstas para un plazo de cuatro meses y medio en el tiempo que resta, sin que a día de hoy exista ni siquiera un expediente de contratación publicado en la plataforma de contratación. Sería, sin duda, un ejercicio de gestión digno de estudio", señala Yasmina Triguero, portavoz de Izquierda Unida, que recuerda que "el equipo de gobierno ha tenido cerca de dos años para trabajar con planificación y rigor, evitando llegar a la situación límite en la que ahora dicen encontrarse, que no es más que las consecuencias directas de la falta de trabajo, previsión y eficiencia".

Triguero apunta que "los proyectos finalmente presentados ya parten de un recorte superior al millón de euros respecto a lo inicialmente previsto, renunciando a actuaciones clave como la ampliación de galerías y el acondicionamiento de espacios para una futura cafetería, vaciando de contenido y ambición una intervención que debía ser estratégica para Arnao y para el conjunto del concejo". La exalcaldesa teme que "salvo que la concejala vuelva a recurrir a contrataciones verbales o atajos de dudosa legalidad, este anuncio no sea más que una nueva cortina de humo, una huida hacia delante para intentar tapar una gestión negligente que ha acabado poniendo en riesgo una subvención histórica".

Desde el PSOE, por su parte, consideran que este es "es otro ejemplo más de mala gestión del equipo de gobierno, que pretende continuar instalándose en el victimismo para eludir su responsabilidad. "Los proyectos se ejecutan en tiempo y forma, actuando cuando corresponde, no in extremis ni trasladando culpas a terceros. Por ello, pedimos al Alcalde que se aclare de una vez y que explique a la ciudadanía todo lo que no se hizo desde el primer momento con este proyecto, que lo cuente todo y sin mentiras", subraya Iván López, portavoz socialista, que asegura tener "total disposición a colaborar". "Lo que no podemos tolerar es la acumulación de mentiras y tergiversaciones con las que el PP intenta esquivar su responsabilidad, ni este anuncio de última hora con el que pretenden calmar a una ciudadanía que va descubriendo, poco a poco, su auténtica incapacidad", sentencia.