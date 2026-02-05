Los oricios más caros llegan a los restaurantes de Avilés
Amaya Crespo, de Casa Lin, donde las raciones ya no se venden por docenas, dicen que en sus fogones optan por cocerlos "aunque hay más gente que lo pide crudo"
S.F.
Amaya Crespo sale de la cocina de Casa Lin con una fuente llena de oricios. “Este año han salido más caros que otros años”, reconoce la cocinera. “Los ofrecemos en la carta siempre que los podemos comprar”, añade. “Es uno de los platos más esperados del año”, apunta la responsable de los fogones de la legendaria sidrería avilesina: abrió por primera vez en 1890.
Los camareros de la sidrería explican que “las raciones no se venden por docenas”. Tal cual están los precios, “aunque pidan una docena, lo que se cobra es lo que pesa”. O sea, que los oricios salen por kilos.
Crespo dice que cocinarlos es más que fáciles: “Los cueces y ya está, ya pillas el olor a mar, pero cada vez hay más gente que lo piden en crudo”, explica la cocinera
Este es el tercer año consecutivo en que está permitida la captura de oricios en los pedreros asturianos tras varios años de veda. "La gente está esperando por el oricio, sobre todo el asturiano. Hay muchas ganas", señaló la vendedora Beatriz Sánchez Gómez. "La costera es un visto y no visto, porque se pueden coger muy pocos días. Se ha convertido en un artículo prácticamente de lujo, es para los más caprichosos", aseguró la vendedora en la lonja de Avilés
