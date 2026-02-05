El PP teme que Avilés se "quede soltera" pese a "tanto novio" para el suelo de baterías

La portavoz municipal del PP de Avilés, Esther Llamazares, ha declarado este jueves que, con "tanto novio de repente" para el suelo de las antiguas baterías de coque, la ciudad corre el riesgo de que, "como no hay nadie trabajando en ello", al final, Avilés "se acabe quedando soltera, como en tantas ocasiones".Llamazares se ha referido así a los planes de expansión del Puerto de Avilés para los suelos de las antiguas baterías y al proyecto industrial que Indra está valorando para ese enclave.

La portavoz municipal ha recalcado que, en menos de un mes, se ha pasado de "no conocer absolutamente nada de las manifestaciones de interés que, según decía el Gobierno Local, llegaban a Sepides" -propietaria de los suelos de baterías-, al momento actual, que es un "goteo constante de anuncios" sobre proyectos.

En su opinión, esta falta de claridad "no es buena señal", porque el suelo de las antiguas baterías de cok representa el futuro industrial de la ciudad y un gobierno que "apueste de verdad" por Avilés y por la región debería de "tener muy claro qué tipo de inversiones son las adecuadas". Llamazares ha criticado que mientras el Ejecutivo local, del PSOE e IU, asegura que tiene un modelo de ciudad, la realidad es que "no está claro ni apunta a que eso sea así". Para el PP, es imprescindible saber qué implica cada uno de esos proyectos, tanto a nivel económico como social, y qué previsión de desarrollo tienen o qué efecto tractor tendrá en otras inversiones.

Puestos de trabajo

Se trata de saber qué tipo de empleo y cuánto son capaces de generar los proyectos en liza, ha indicado la portavoz municipal, que ha considerado que "la verdad es que parece que todo les encaja". Hace unos días, ha recordado Llamazares, el Gobierno local aplaudía el plan del Puerto para baterías, porque "no era una decisión improvisada" y era "muy importante que se hiciera con la titularidad de esos terrenos", pero esta semana "también les encaja el proyecto de Indra". La portavoz municipal del PP ha considerado que el Gobierno Local no conoce realmente los pormenores de estos planes, y que "como no hay nada, cualquier cosa que venga está bien".

Por su parte, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Avilés, Arancha Martínez Riola, se ha posicionado a favor de Indra para suelos de Baterías. Pero con varios matices: “Para nosotros el mejor proyecto es el de Indra por una cuestión simple. Consideramos que ese suelo es industrial y que lo que plantea el Puerto es para uso logístico. A nosotros nos parece más lógico el proyecto de Indra, pero no conocemos sus intenciones. Si viene y quiere poner pegatinas a carros de combate o una pista para hacer prácticas, pues no. Nos gustaría saber el compromiso de permanencia, puestos de trabajo directos e indirectos… Hay bastante oscurantismo con todo esto”.