Los proyectos de Indra y del Puerto de Avilés para las antiguas Baterías de coque contarán con el apoyo de la Cámara

El comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Avilés cambió este martes su sede central, en la plaza de Camposagrado, por las instalaciones de la multinacional siderúrgica Arcelor, la principal empresa de la demarcación de la Cámara avilesina y de toda la región.

El chalé de La Granda acogió la reunión de los representantes empresariales que aprovecharon las instalaciones anfitrionas para analizar los dos proyectos de aprovechamiento del suelo excedente de las antiguas Baterías de coque, uno promovido por la Autoridad Portuaria y otro defendido por la multinacional Indra.

Daniel González, el presidente de la Cámara de Avilés, explicó que tanto si se implanta Indra como si finalmente adquiere esos terrenos la Autoridad Portuaria, la operación “va a contar con el apoyo de la Cámara del de Comercio de Avilés”. Y añadió: que es pronto para valorar ambos proyectos porque, para ello, “es preciso que haya una mayor información y consolidación de los planes”.

Por medio de una nota oficial la Cámara señaló el suelo de Baterías es “la mayor oportunidad para el crecimiento económico y la creación de empleo de los últimos años”. Y lo es porque se trata de suelo estratégico y no comparable con otros disponibles en el mercado.

El Puerto de Avilés planea quedarse con el suelo excedente de la antigua coquería para culminar su plan de expansión, principalmente en la orilla derecha de la ría. La operación depende de un informe de valoración encargado a Segipsa.

El proyecto de Indra, que ya controla el antiguo Tallerón de Duro Felguera, en Gijón, contempla tres nuevas infraestructuras para completar la cadena de producción de blindados militares en Asturias, utilizando estos terrenos para los procesos de acabado de los vehículos.

Prudencia

La Cámara pidió prudencia a la hora de decidir qué proyecto tendría un mayor impacto en la economía y el empleo local, ya que los proyectos aún no están suficientemente definidos y los suelos no cuentan con un plan de descontaminación, un proceso que podría retrasar su uso entre dos y tres años y superar los 10 millones de euros de coste.

En este contexto, la Cámara defiende que este suelo industrial es estratégico para evitar que la comarca pierda oportunidades frente a otros territorios, por lo que considera necesario un análisis pormenorizado de las alternativas.

Tras la reunión, el Plenario realizó una visita a la factoría de ArcelorMittal en Avilés, concretamente a la acería LD-III y a los talleres de galvanizado. La Cámara también mostró su apoyo a la reestructuración, la transición industrial y los procesos de descarbonización de la siderúrgica.