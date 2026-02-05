"Es un reconocimiento a un modelo de ciudad", defiende el gobierno avilesino al recoger el testigo en Bilbao para el Congreso Nacional de Industria

El anuncio, esta mañana en Bilbao, de que Avilés acogerá el próximo Congreso Nacional de Industria que se celebrará en el primer trimestre de 2027, ha sido recibido con júbilo desde el gobierno local. El concejal de Desarrollo Económico, Manuel Campa, valoró el anuncio como "un reconocimiento a un modelo de ciudad que siempre ha tenido la industria como su eje fundamental. Un reconocimiento a un modelo de ciudad que siempre ha perseverado y se ha reinventado ante cualquier crisis y ha perseverado en que la industria siga siendo más del 20% de su producción. El reconocimiento a una ciudad que ha apostado por una transformación industrial basada en el conocimiento, en la ciencia, en la tecnología y en la innovación".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha intervenido en el acto de clausura de la octava edición que se está celebrando desde ayer en el Palacio Euskalduna de Bilbao y al que ha asistido Campa, dio a conocer que la nueva sede de esta cita sería "en Asturias, en la ciudad de Avilés, en una región profundamente ligada a nuestra historia industrial. Pero sobre todo a nuestro presente transformador y también a ese futuro productivo", afirmó en su intervención el presidente del Ejecutivo.

El Congreso Nacional de Industria es la principal cita anual del sector industrial en España que reúne a representantes institucionales, directivos empresariales y expertos para analizar los grandes retos de la industria en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la sostenibilidad y la competitividad global.

En la jornada de esta mañana también participó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quien mantuvo un encuentro con el concejal Manuel Campa. "Hemos podido compartir con el Ministro y con su equipo las primeras necesidades de lo que puede ser un congreso de este estilo en Avilés. Más de 2.000 personas acudirán a debatir sobre la industria, a reflexionar, a tener redes de contacto entre empresas, instituciones y administraciones y, por lo tanto, estamos encantados y muy comprometidos en trabajar para que salga un buen congreso", declaró el concejal de Desarrollo Urbano y Económico.