Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos

La madrugada del Socorro en Luanco, una fecha marcada en el calendario de los vecinos de la villa, se vio perturbada por una reyerta con heridos de arma blanca.

Sucedió en el muelle viejo de la localidad. Sobre las 4.55 horas la Guardia Civil tuvo conocimiento de una pelea entre varias personas en esta zona. Y una vez desplazadas al lugar las patrullas de la Policía Local y del instituto armado en la villa luanquina, ya se encontraron a los servicios médicos atendiendo a un primer herido, varón, victima de agresión por arma blanca, que fue trasladado posteriormente en UVI Móvil al Hospital de San Agustín con una herida en la parte baja del torso.

Tras recabar las primeras informaciones de testigos de los hechos, se constató la implicación de hasta cinco personas de los cuales cuatro presentaban lesiones de distinta consideración, pues además del arma blanca también se usaron sillas para tratar de frenar las acometidas de unos y otros, según los testimonios recabados por este diario.

Por parte de la Policía Local de Gozón, se procedió a la detención “in situ” de una primera persona de 21 años de edad y vecino de Gijón por su participación en la pelea y tras diversas gestiones por parte de los guardias del puesto de la Guardia Civil en Luanco se consiguió localizar y detener a un segundo individuo de 25 años de edad y vecino también de Gijón como autor de la agresión con arma blanca. Dado que dicha persona se había ausentado del lugar.

Noticias relacionadas

Uno de los dos detenidos se encuentran en dependencias de la Guardia Civil de Avilés, donde se están instruyendo las correspondientes diligencias para su entrega en el Tribunal de Instancia de Avilés. Mientras que el otro detenido, se encuentra bajo custodia en el Hospital de Aviles donde es asistido.