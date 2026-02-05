Taller sobre desperdicio alimentario y compostaje doméstico en Soto del Barco

En el marco de la Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el Ayuntamiento de Soto del Barco, en colaboración con el Principado, organiza un taller sobre desperdicio alimentario y compostaje doméstico. Se celebrará este viernes, 6 de febrero, en la biblioteca pública de La Arena. Será de 18.00 a 19.30 horas.

Durante la jornada, pensada para mayores de 6 años, se aprenderá sobre el impacto del desperdicio, cómo reaprovecharlo y la creación de una minicompostadora con botellas reutilizadas. Por ello, todos los asistentes deberán acudir con dos botellas vacías del mismo tamaño y los restos de la merienda.

Los interesados en asistir podrán reservar plaza a través de la aplicación de mensajería Whatsapp en el 689723600 o en las bibliotecas de Soto y La Arena.