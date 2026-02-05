Tecnología sin líos en Avilés, donde los jóvenes enseñan a los mayores a usar sus teléfonos móviles: "Cuando nos lo explican en casa no somos capaces a quedarnos con ello"
Los socios del Centro de Mayores de Las Meanas aprenden a manejar de forma sencilla sus propios dispositivos junto a voluntarios de entre 15 y 30 años
"Un punto de encuentro y para hacer conexiones". Así se presenta estos días el Centro de Mayores y Pensionistas de Las Meanas a juicio de Pilar González, que lleva más de 15 años participando en los talleres que se organizan de manera habitual. "Vengo a jugar al parchís, a hacer zumba e incluso actividades para andar por todo Avilés", cuenta la mujer. Pero este miércoles se acercaron al lugar con un propósito más tecnológico: aprender a utilizar los teléfonos móviles.
Este taller funcionó "al gusto de las personas que vienen, ya que algunos saben mucho y otros muy poco", explica la encargada del proyecto y trabajadora de Juventud en el Ayuntamiento de Avilés, Andrea Gómez. "Se trata de aportar un espacio donde gente mayor comparta tiempo con gente joven, y viceversa. De esta forma también podrán intercambiar conocimientos entre ellos", asegura.
Saber manejar un teléfono móvil es indispensable hoy en día. Y aunque Pilar González ya tiene unos conocimientos básicos, acude a este taller "porque cuando me lo explican en casa, no soy capaz de quedarme con ello. Entonces vengo aquí y a base de hacerlo, algo voy aprendiendo, que muchas veces me escribo las cosas y cuando me pongo con ello, me da error".
Los encargados en aportar estos conocimientos son los voluntarios, que son siete en total. Algunos ya habían participado en este tipo de proyectos antes, para otros fue la primera vez. David de la Fuente es estudiante del grado medio en Sistemas Microinformáticos y Redes. "De alguna manera me dedico a la informática y para la gente mayor le puede resultar muy complicado manejar estas tecnologías por el cambio de móviles. Aunque haya gente que tenga mayor experiencia en el uso de estos aparatos, siempre encontramos algo nuevo que enseñar", afirma el joven.
Josefa Zapata es otra de las mujeres que se apuntaron al taller: "Nunca me aclaro, me sacas del WhatsApp y de las llamadas y no sé hacer nada", dice. Fue su primera vez participando en un taller y cree que "mañana igual no me acuerdo de lo que me hayan explicado, pero al menos así voy aprendiendo poco a poco".
El taller comenzó con la división de los participantes según su nivel de conocimientos y el tipo de dispositivo que utilizaban. En total se inscribieron 15 personas, que se organizaron en pequeños grupos para garantizar una atención personalizada, de modo que aproximadamente cada dos participantes contaron con el apoyo de un voluntario de entre 15 y 30 años.
Aquellos que no iban con dudas, Andrea Gómez explica que "llevamos un temario más general para que aprendan a utilizar las cosas más importantes, sobre todo el tema de la ubicación por si tienen algún problema y necesitan compartirla con algún familiar". Además, subraya la importancia de este tipo de talleres para "luchar contra la soledad no deseada".
Suscríbete para seguir leyendo
- Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.
- Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: 'alquiler' desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional
- La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
- Brutal agresión en Avilés: parten los dientes de un botellazo a un joven en una pelea de madrugada en Sabugo
- El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025
- Noviembre será el mes para comenzar a construir el nuevo horno de Saint-Gobain en Avilés
- Avilés tiene suelo para construir 'ya' 636 viviendas: estas son las zonas con mayor potencial de crecimiento
- Avilés será el gran escaparate mundial de Indra: el suelo de Baterías será el escenario para presentar los nuevos blindados de la compañía