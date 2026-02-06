Antroxu Avilés: todas las citas para no perderse en las "mil y una noches" de una fiesta marcada por la espuma

El Antroxu de Avilés ya está a la vuelta de la esquina. La programación de la fiesta se desarrollará en Avilés del 10 al 18 de febrero. La cita más colorida del año trae consigo una serie de novedades como son el cambio de recorrido del tradicional desfile de Escolinos del viernes 13, que partirá del parque del Muelle hasta El Parche, además de la instalación de iluminación ornamental en varias glorietas como Los Oficios, La Rocica y la avenida de Los Telares y el concurso de mascotes antroxaes que se desarrollará también el viernes 13 por la tarde en la planta baja de El Corte Inglés.

Los cuentos árabes en 'Las Mil y un Antroxu, un viaje por el desierto' es la temática elegida para este Carnaval por el colectivo 'Los Peluqueros Antroxaos', que serán coronados como Reyes del Goxu y la Faba el viernes 13 de febrero.

El 'alma' de esta fiesta es el Descenso de la Galiana que este año también contempla un Ascenso de los artilugios el sábado 14 de febrero por la mañana, a las 12.00 horas, para que todo el mundo pueda ver la creatividad de las peñas que ya por la tarde bajarán con sus creaciones por Galiana, San Francisco y La Cámara. Ese Descenso Internacional y Fluvial de la calle de Galiana, que cumple en este 2026 su edición número 38, será de nuevo el buque insignia del Antroxu avilesino. El acto, de carácter multitudinario, se ha convertido en referencia del carnaval avilesino, muy característico y diferenciador entre todos los carnavales del norte. El festejo consiste en la fabricación de unos singulares artilugios que simbolizan embarcaciones que se deslizan por la céntrica calle Galiana y que navegan a través de un mar de espuma entre numeroso público que antiguamente 'regaba' con cubos de agua a los ciudadanos participantes. Actualmente el Ayuntamiento sitúa bombas de espuma y de agua en diferentes puntos de la calle. Y los artilugios compiten así por conseguir los premios de la fiesta que votará un jurado según la originalidad, esfuerzo y puesta en escena de las embarcaciones.

Además, este año el programa vendrá cargado de actividades musicales. Al concierto de la noche del viernes 13, la de la coronación de los Reyes del Goxu y la Faba, con protagonismo de la mítica banda "Toreros Muertos", se sumará una variada oferta musical para estos días, que incluye a varios djs "para hacer las delicias de los jóvenes" entre los que se encuentra Dani Parrondo y su "The Goat Festival", que estará presente en la verbena del lunes, en la plaza de España, otra de las noches marcadas en rojo en el calendario del Antroxu local.

Actuarán también en estos días DJ Nano, la orquesta gallega "Los Satélites", "Aserradero by Monoloco" con "Antiguas raves + Dani Sierra Nano" además de un Disco antroxu de la mano de "Fred Events" para dinamizar la fiesta entre los más pequeños.

Y habrá concurso de chigres antroxaos, Gincana automovilística, concurso de murgas y charangas y el gran desfile del martes 17, que vuelve a congregar en la ciudad a buena parte de los participantes en el Descenso de Galiana. Otra de las novedades del Antroxu es el concurso de escaparates antroxaos, que nació de una propuesta de los "Reyes del Goxu y la Faba".

También habrá hueco para el Antroxu Tradicional. Los personajes tendrán su día especial el domingo 15 por la mañana, participarán dos comparsas y la intención de los colectivos que lo promueven, "La compaña L'asoleyada" y "La compaña del Fariñeru de Ximielga la Saya", es sumarse a la mayoría de los actos del programa festivo.

Programa completo del Antroxu de Avilés 2026

Martes 10 de febrero. Martes de pitanza

19:30 horas. Pitanza Antroxera. Plaza de España. En colaboración con las peñas ‘La Pecera’ y ‘Abuelo Anselmo’. Degustación del guiso antroxero entre los asistentes con animación musical a cargo de la fanfarria Beerbena.

Miércoles 11 de febrero. Miércoles sardinero

19:00 horas. Desfile de Mazcaritos, Moxigangues y Fanfarries. Barrio de Llaranes. Desde la calle La Toba a la plaza Mayor de Llaranes. Asisten los Príncipes del Goxu y la Faba acompañados por la cofradía de la Sardina Arenque de Llaranes y la fanfarria El Felechu. Al terminar garbanzada en la plaza Mayor y entrega de las Sardinas Arenques a distinguidas personalidades antroxeras.

Jueves 12 de febrero. Jueves de Comadres

17:30 horas. Bautismo de la Sardina y plantación en la plaza Mayor de Llaranes. La cofradía de la Sardina Arenque de Llaranes es la encargada del singular acto de bautismo a la sardina del Antroxu 2026 y su posterior plantación en el balcón de la Plaza Mayor de Llaranes.

18:30 horas. Pasacalles de Comadreo. Calles del casco histórico. Las charangas y fanfarrias ‘El Felechu’, ‘Beerbena’ y ‘Ceda el paso’ desfilan por el centro de Avilés animando las meriendas y cenas de comadres.

20:00 horas. Plántase La Vieya. Plaza de España. La Vieya se incorpora al jueves de comadres y se quedará ‘plantada’ en el escenario de la plaza de España. Tras el pregón tendrá lugar el Pasucais de Xigantinos d’Antroxu acompañados de gaita y tambor.

Viernes 13 de febrero. Viernes de Coronación

17:00 horas. Desfile de Escolinos Antroxaos. Desde el Parque del Muelle hasta la Plaza de España. Recorrido: Parque del Muelle, Calle Pedro Menéndez, Plaza de la Merced, Calle La Cámara y Plaza de España. En caso de lluvia la fiesta final tendrá lugar en el patio del colegio Palacio Valdés. Animados con las charangas y fanfarrias los escolinos avilesinos acompañados por sus familias y profesores recorren el centro de Avilés para terminar en una fiesta en la plaza de España a cargo de Fred Events.

19:00 horas. Concurso de Mascotes Antroxaes. Planta sótano de El Corte Inglés de Avilés. Inscripciones del 1 al 12 de febrero en la sección de Mascotas del centro comercial. Primer premio de 100€ patrocinado por el Ayuntamiento de Avilés.

20:30 horas. Acto de Coronación del Rey del Goxu y de la Faba 2026. Escenario principal de la plaza de España. La peña ‘Los peluqueros antroxaos’ son coronados como Reyes del Goxu y de la Faba 2026 bajo la atenta mirada de ‘La Vieya’ y el ‘Cornelu’.

22:30 horas. Concierto ‘Los Toreros Muertos’. Plaza de España. La banda liderada por Pablo Carbonell será la encargada de inaugurar el antroxu avilesino con un concierto donde repasarán sus temas más representativos de las cuatro décadas de carrera musical.

00:30 horas. Actuación ‘DJ Nano’. Considerado uno de los pioneros de la música electrónica en España en los años 90, ha sido residente en discotecas como Kapital o Fabrik. Llega al Escenario Principal de la plaza de España para poner ritmo de dance, electro, trance y remember a la primera gran noche del Antroxu avilesino.

Sábado 14 de febrero. Sábado de Descenso

11:30 horas. Gran Festival de Antroxu de Llaranes. Plaza Mayor de Llaranes. Concurso de disfraces en categorías infantil y adultos y foto de ‘papu’ de recuerdo para todos los asistentes antroxaos.

12:00 horas. Ascenso del ‘Descenso’. Calles del Casco histórico. Los artilugios participantes en el XXXVIII Descenso de Galiana realizarán el recorrido inverso para ir al punto de salida desde las naves donde se han construido, es lo que se conocen en los últimos años como el ascenso del ‘Descenso’.

18:00 horas. XXXVIII Descenso Internacional y Fluvial de la calle Galiana. Desde la calle de Galiana y hasta la plaza de España descenderán entre el río de espuma 35 artilugios. Salida de la Calle Galiana y final en Plaza de España. Amenizado por DJ Ethan Meré.

01:30 horas. ‘El Aserradero After by Monoloco con Antiguas Raves + Dani Sierra Nano’. Primer pase. Escenario principal de Plaza de España.

02:30 horas. Orquesta ‘Los Satélites’. Segundo pase. Plaza de España. Actuación de la orquesta gallega en la noche grande del Antroxu avilesino.

03:30 horas. ‘El Aserradero After by Monoloco con Antiguas Raves + Dani Sierra Nano’. Segundo pase. Escenario principal de Plaza de España.

Domingo 15 de febrero. Domingo de Antroxín pa los nenos

13:00 horas. Antroxu Tradicional. Calles del Casco histórico y llegada a la plaza de España hacia las 14:00 horas. Participan la ‘Compañía del Cornelu de L’Asoleyada’ y la ‘Compañía del Fariñeru de Ximielga la Saya’. Tras las comedias, dances y bailles tendrá lugar la tradicional Puya’l Gochu y la copla del Tururú.

17:30 horas. XLIV Ginkana Automovilística. Plaza de Pedro Menéndez.

18:30 horas. Disco Antroxu Infantil. Plaza de España. Animación musical infantil con Fred Events y con los populares personajes de animación.

Lunes 16 de febrero. Lunes de murgas y fanfarrias

12:00 horas. ‘Dando la murga’. Pasacalles musical. Calles y plazas del casco histórico. Las charangas y fanfarrias ‘Pepe El Chelu’, ‘El Felechu’, ‘Beerbena’ y ‘Ceda el paso’ animan musicalmente la mañana del lunes por las calles del centro de la ciudad.

18:00 horas. ‘Seguimos dando la murga’. Pasacalles musical. Calles y plazas del casco histórico. Las charangas y fanfarrias ‘El Compango’, ‘Picante’, ‘Ventolín’, ‘El Felechu’, ‘Beerbena’ y ‘Ceda el paso’ animan musicalmente la mañana del lunes por las calles del centro de la ciudad.

19:00 horas. Festival de murgas, charangas y fanfarrias. Escenario principal de la plaza de España.

22:30 horas. ‘The Goat Festival’. Plaza de España. Dani Parrondo estrena en Avilés su espectáculo para la gira 2026.

Martes 17 de febrero. Martes del Gran desfile

11:00 horas. Un Antroxu de Cine. Auditorio de la Casa de la Cultura. Proyección de la película “Aladdín”. Acceso libre y gratuito.

17:30 horas. Gran desfile de antroxos, moxigangues y carroces. Desde el colegio El Quirinal hasta Plaza de España (C/ Juan XXIII, C/ Juan Ochoa, C/ Esther Carreño, C/ Francisco Orejas Sierra, C/ José Cueto, Plaza de la Merced y C/ La Cámara). Los artilugios ganadores del XXXVIII Descenso de Galiana participan en un desfile que recorre toda la ciudad gracias a la participación de grupos, parejas y ciudadanos disfrazados que optan a los diferentes premios por categorías.

Miércoles 18 de febrero. Miércoles de Entierro

17:30 horas. Desenclavo de la sardina. Plaza Mayor de Llaranes. La cofradía de la Sardina Arenque de Llaranes es la encargada del singular acto de desenclavo de la sardina y el posterior velatorio.

19:30 horas. Velatorio y entierro de la sardina. Desde la plaza del Carbayo hasta la plaza de España donde tendrá lugar la lectura del testamento de la sardina.

20:30 horas. Quema de la sardina. Plaza de España.