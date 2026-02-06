Avanza advierte de "colapso" en el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés

El sindicato Avanza vuelve a la carga. En esta ocasión solicita al Ayuntamiento de Avilés que se adopten “medidas urgentes y efectivas” que permitan reforzar el área de Recursos Humanos y garantizar la emisión de informes. Hablan de “colapso” en Recursos Humanos que achacan al cese, el pasado noviembre, del director de servicio. “Ahora se ha publicado el proceso de sustitución, pero se prevé que este proceso se prolongue en el tiempo”, advierten.

Señalan que la falta de personal técnico está generando “una sobrecarga evidente en el servicio y una paralización y bloqueo de procedimientos administrativos esenciales”. “Esta situación está teniendo y puede seguir teniendo una repercusión directa sobre la plantilla municipal, afectando a trámites fundamentales como provisión de puestos, situaciones administrativas, retribuciones, licencias, permisos u otros procedimientos que requieren informe técnico previo”, señalan.