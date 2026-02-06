Avanza advierte de "colapso" en el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Avilés
Señalan que la falta de personal técnico está generando “una sobrecarga evidente en el servicio y una paralización y bloqueo de procedimientos administrativos esenciales”
El sindicato Avanza vuelve a la carga. En esta ocasión solicita al Ayuntamiento de Avilés que se adopten “medidas urgentes y efectivas” que permitan reforzar el área de Recursos Humanos y garantizar la emisión de informes. Hablan de “colapso” en Recursos Humanos que achacan al cese, el pasado noviembre, del director de servicio. “Ahora se ha publicado el proceso de sustitución, pero se prevé que este proceso se prolongue en el tiempo”, advierten.
Señalan que la falta de personal técnico está generando “una sobrecarga evidente en el servicio y una paralización y bloqueo de procedimientos administrativos esenciales”. “Esta situación está teniendo y puede seguir teniendo una repercusión directa sobre la plantilla municipal, afectando a trámites fundamentales como provisión de puestos, situaciones administrativas, retribuciones, licencias, permisos u otros procedimientos que requieren informe técnico previo”, señalan.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos
- Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.
- Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: 'alquiler' desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional
- La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
- Avilés se convierte en la capital asturiana del 'cuchareo': esta es la nueva propuesta gastronómica de la ciudad para combatir el frío
- Brutal agresión en Avilés: parten los dientes de un botellazo a un joven en una pelea de madrugada en Sabugo
- El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025
- Avilés busca director de Recursos Humanos tras el cese fulminante del anterior, que ejercía desde 2011