La Cámara de Avilés premia al Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias
El galardón de entregará en el marco del Salón de la Alimentación, que se celebrará en La Magdalena entre el 23 y 25 de este mes
La Cámara Oficial de Comercio Industria, Servicios y Navegación de Avilés ha decidido conceder el Galardón Salenor 2026 al Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias. Estos galardones tienen como objetivo reconocer a las personas, entidades o empresas que, gracias a su trabajo diario, contribuyen a promocionar, ensalzar y aportar innovación en la gastronomía y la iniciativa empresarial. En este sentido, la concesión este Galardón al Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias se fundamenta en su destacada contribución a la proyección de la marca Asturias, asociada a la calidad, la autenticidad y el vínculo con el territorio.
"Su labor resulta clave para el desarrollo socioeconómico del medio rural y para afrontar el reto demográfico", valoran desde la Cámara. Además, el Consejo Regulador DOP Sidra de Asturias "desempeña un papel esencial en la defensa y las tradiciones de la cultura sidrera, al tiempo que impulsa el sector primario, promoviendo un modelo productivo sostenible, de calidad y profundamente arraigado en la identidad asturiana".
El premio se entregará en el marco del Salón de la Alimentación y el Equipamiento del Norte, Salenor, que se celebrará en el Pabellón de exposiciones y congresos de La Magdalena, de Avilés, los próximos 23, 24 y 25 de febrero.
