Cuatro detenidos y dos heridos esta madrugada en una pelea en un bar de copas de Sabugo, en Avilés: "El suelo estaba inundado de bebida y cristales"

Cuatro detenidos y dos heridos de divera consideración: este es el balance de una supuesta pelea que se produjo esta madrugada, alrededor de las 3.30 horas, en un bar de copas de Sabugo, en Avilés. Hasta el lugar de los hechos, cruce de la calle de La Estación con Carreño Miranda, se desplazaron patrullas de la Policía Nacional. Los agentes accedieron al local donde, según ha trascendido, "había más de 15 personas en el interior". "Estaba todo destrozado, como si hubiese sido una batalla campal. El suelo estaba todo inundado de bebida y casquetes de cristal", según ha podido saber este diario.

Los heridos fueron trasladados al San Agustín: un hombre, de 44 años, "con dos brechas en la cabeza, que presentaba sangrado intenso". Y una mujer de 30 "con un pequeño golpe".

El suceso ocurre apenas seis días después de una brutal agresión en la misma zona. Entonces el incidente ocurrió alrededor de las seis de la madrugada, cuando, como informó este diario en exclusiva, un hombre pegó un botellazo a otro en la cara en medio de una acalorada riña. La víctima sufrió lesiones en la cara por las que empezó a sangrar profusamente y acabó tendido en el suelo.

La pelea de esta madrugada ha vuelto a hacer saltar las alarmas en Sabugo, donde los vecinos reclaman más vigilancia policial en horario nocturno para evitar este tipo de altercados.