Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica ArzobispoInvestigación AdamuzLista espera mamografíasTSK BolsaZona Bajas Emisiones OviedoTiempo Asturias
instagramlinkedin

Cuatro detenidos y dos heridos esta madrugada en una pelea en un bar de copas de Sabugo, en Avilés: "El suelo estaba inundado de bebida y cristales"

Uno de los heridos, un hombre de 44 años, presentaba dos brechas en la cabeza; la otra herida, mujer de 30, sufrió un "pequeño golpe"

Calle de Carreño Miranda, en Sabugo, en las proximidades del cruce con La Estación.

Calle de Carreño Miranda, en Sabugo, en las proximidades del cruce con La Estación. / M. M.

M. M./ C. J.

Avilés

Cuatro detenidos y dos heridos de divera consideración: este es el balance de una supuesta pelea que se produjo esta madrugada, alrededor de las 3.30 horas, en un bar de copas de Sabugo, en Avilés. Hasta el lugar de los hechos, cruce de la calle de La Estación con Carreño Miranda, se desplazaron patrullas de la Policía Nacional. Los agentes accedieron al local donde, según ha trascendido, "había más de 15 personas en el interior". "Estaba todo destrozado, como si hubiese sido una batalla campal. El suelo estaba todo inundado de bebida y casquetes de cristal", según ha podido saber este diario.

Los heridos fueron trasladados al San Agustín: un hombre, de 44 años, "con dos brechas en la cabeza, que presentaba sangrado intenso". Y una mujer de 30 "con un pequeño golpe".

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Avilés

El suceso ocurre apenas seis días después de una brutal agresión en la misma zona. Entonces el incidente ocurrió alrededor de las seis de la madrugada, cuando, como informó este diario en exclusiva, un hombre pegó un botellazo a otro en la cara en medio de una acalorada riña. La víctima sufrió lesiones en la cara por las que empezó a sangrar profusamente y acabó tendido en el suelo.

Noticias relacionadas y más

La pelea de esta madrugada ha vuelto a hacer saltar las alarmas en Sabugo, donde los vecinos reclaman más vigilancia policial en horario nocturno para evitar este tipo de altercados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos
  2. Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.
  3. Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: 'alquiler' desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional
  4. La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
  5. Avilés se convierte en la capital asturiana del 'cuchareo': esta es la nueva propuesta gastronómica de la ciudad para combatir el frío
  6. Brutal agresión en Avilés: parten los dientes de un botellazo a un joven en una pelea de madrugada en Sabugo
  7. El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025
  8. Avilés busca director de Recursos Humanos tras el cese fulminante del anterior, que ejercía desde 2011

Cuatro detenidos y dos heridos esta madrugada en una pelea en un bar de copas de Sabugo, en Avilés: "El suelo estaba inundado de bebida y cristales"

Cuatro detenidos y dos heridos esta madrugada en una pelea en un bar de copas de Sabugo, en Avilés: "El suelo estaba inundado de bebida y cristales"

Mila Cannella, la siciliana que descubrió por amor hace 25 años Asturias y que acabó viviendo en Avilés y tatuándose la Cruz de la Victoria: "Me enamoré de la gente"

El mercado del Avilés y una "hoja de ruta" a tres bandas: el análisis del mes de enero de Dani Vidal

El mercado del Avilés y una "hoja de ruta" a tres bandas: el análisis del mes de enero de Dani Vidal

Fracasa la fusión entre Rio Tinto y la corporación propiedad de Asturiana de Zinc, los dos gigantes de la minería a escala mundial

Fracasa la fusión entre Rio Tinto y la corporación propiedad de Asturiana de Zinc, los dos gigantes de la minería a escala mundial

Guille Zavala, presenta obra en el Niemeyer: "Las escasas y precarias ayudas del Gobierno no hacen que no sigamos produciendo"

Guille Zavala, presenta obra en el Niemeyer: "Las escasas y precarias ayudas del Gobierno no hacen que no sigamos produciendo"

Corvera alza el telón en febrero con teatro y narración oral en asturiano de acceso gratuito

Corvera alza el telón en febrero con teatro y narración oral en asturiano de acceso gratuito

José Antonio López Salazar, nuevo presidente de la Asociación Lepanto de Veteranos de la Armada

José Antonio López Salazar, nuevo presidente de la Asociación Lepanto de Veteranos de la Armada

Cantar para rejuvenecer: el coro de Amas de Casa, donde tienen tiempo "para reír y aprender muchas cosas nuevas"

Cantar para rejuvenecer: el coro de Amas de Casa, donde tienen tiempo "para reír y aprender muchas cosas nuevas"
Tracking Pixel Contents