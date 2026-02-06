Avilés sonríe a la familia Von Trapp en su estreno musical en el Palacio Valdés

La compañía Theatre Properties se ha hecho un hueco sobre las tablas del teatro Palacio Valdés, de Avilés. Este viernes noche lo hizo con la primera de las cuatro funciones que ha anunciado de “Sonrisas y lágrimas”, uno de los clásicos del género musical (se estrenó en Broadway a finales de los cincuenta, convirtió en estrella sideral a Julie Andrews y alguna de sus canciones en patrimonio de la humanidad).

Así, con este bagaje a sus espaldas, la compañía madrileña regresó con una nueva producción (ya ha montado “Tarzán” y “Peter, el musical”). Y se llevó el aplauso generalizado de los primeros espectadores que se juntaron -con lleno absoluto en el odeón avilesino- para disfrutar de las aventuras de la familia von Trapp: el padre viudo e impertérrito, la simpática institutriz y los hijos amorosos. Y, entre medias de todo eso, las invasiones nazis de los Alpes.

Los avilesinos aplaudieron con gusto la nueva versión del conocido “The Sound of Music” (ese es el título original del espectáculo de este fin de semana en Avilés), un montaje compuesto por Richard Rodgers, con letras de Oscar Hammerstein II y libreto de Howard Lindsay y Russel Crouse.

Público, en el Palacio Valdés, para asistir a la primera función del musical. / M. Villamuza

El montaje que se vio anoche en Avilés y que se mantendrá en cartel hasta el domingo se estrenó el pasado 23 de enero en el Auditorio Municipal de Coslada y continuará su recorrido por ciudades como Lleida, San Sebastián, Vigo y Albacete, entre otras localidades. El reparto está encabezado por Silvia Villaú, en el papel de Maria Rainer, junto a Carlos J. Benito como el Capitán von Trapp. Completan el elenco principal Ámparo Saizar en el papel de la Madre Abadesa, Gisela Villamayor como la Baronesa Elsa Schraeder y Miguel Pancorbo como Max Detweiler. El montaje cuenta asimismo con un amplio elenco de intérpretes infantiles y un destacado equipo artístico que da vida a la inolvidable familia Von Trapp.