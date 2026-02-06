Fracasa la fusión entre Rio Tinto y la corporación propiedad de Asturiana de Zinc, los dos gigantes de la minería a escala mundial

Las multinacionales Rio Tinto y Glencore, finalmente, no se van a fusionar. La operación empresarial que estaba en juego ponía sobre la mesa a dos de los principales gigantes de la minería planetaria. De hecho, de haber fructificado la fusión de las dos compañías, la empresa resultante iba a ser “la mayor del mundo” en su sector. De tal modo que su precio andaría entre los 200.000 millones y los 250.000, según la fuente consultada.

El motivo principal del fracaso, según explica la multinacional Rio Tinto en un comunicado, es que esta multinacional no pudo alcanzar “un acuerdo que aportara suficiente valor a los accionistas”. Glencore, que es única propietaria de Asturiana de Zinc, también emitió otro comunicado. Explicó que los términos de la oferta potencial implicaban que Rio Tinto conservase los puestos de presidente y director ejecutivo y entregara una "propiedad proforma" de la compañía combinada, lo que a juicio de la minera anglo-suiza la iba a "infravalorar".

La negociación entre Rio Tinto y Glencore había comenzado hace 18 meses, pero las dos partes solo lo confirmaron este pasado enero.

La norma que regula las fusiones y adquisiciones en la Bolsa de Londres -el terreno de juego de la operación- daba plazo a la minera hasta este jueves para anunciar si tenía intención o no de presentar una oferta por Glencore.

Pareja comercial

El diálogo para establecer una fusión entre las dos compañías no ha sido una cosa inédita en este siglo: antes de la Gran Depresión de 2008; después, en 2014 se planteó de nuevo. En 2024, los dos gigantes volvieron a acercar posiciones, aunque de manera discreta (la discreción duró hasta mediados de este pasado enero). Estos tres fracasos, sin embargo, no van a impedir que se establezca una cuarta intentona: en medios internacionales esperan un nuevo acercamiento entre las dos compañías.

Rio Tinto, es el mayor productor mundial de hierro, posee activos de cobre, aluminio y litio mientras que Glencore ha mantenido sus operaciones de carbón. En el Principado cuenta con la mayor fundidora de zinc del planeta.

La empresa Asturiana de Zinc (Azsa), la fundidora de cinc más importante del mundo que forma parte del grupo Glencore, cerró el ejercicio de 2025 elevando su producción de cinc en algo más de 1.600 toneladas con respecto al ejercicio previo. De las instalaciones de San Juan de Nieva salieron el ejercicio pasado 540.308 toneladas de metal. Azsa había vivido un crecimiento de récord continuado durante una década completa (entre 2011 y 2020).