Guille Zavala, presenta obra en el Niemeyer: "Las escasas y precarias ayudas del Gobierno no hacen que no sigamos produciendo"

Guille Zavala (Seu d’Urgell, Lérida, 1988) es el director, el autor y el protagonista de “Vives a cuerpo de rey” que se representa este viernes (20.00 horas) en la sala Club del Centro Niemeyer, en Avilés. Se trata de una producción de La Zarra, que es la compañía que tiene con María Guerra en Valencia y que el complejo cultural de la ría ha incluido en su ciclo de teatro alternativo. Zavala detiene el coche para atender a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

-Presenta un soliloquio de título sugerente.

-“Vives a cuerpo de rey”.

-¿De dónde salió?

-Esto nace de una conversación que tuve yo hace muchos años con mi padre, cuando era adolescente. Era un momento en que me encontraba un poco perdido y rememoré aquella conversación, una de esas que incluía todos los miedos que tienen los padres. Y también una sarta de frases hechas que te suelen decir en ese período, cuando te ven, como digo, un poco perdido. Entonces, compilando aquella conversación, lo que empezó siendo un diálogo, acabó siendo el monólogo de un padre.

-O sea, se ha convertido en padre, entonces.

-Bueno, más que en padre, en la función hay un enigma que el público debe resolver. Aunque no es muy difícil llegar a esa conclusión: que el hijo está interpretando al padre. Aquella conversación, aquel discurso, lo está rememorando ya en otro contexto. Han pasado los años y al parecer todos los miedos que va diciendo el padre, de alguna manera, se han cumplido.

-¿Se lo planteó todo como Juan Palomo? Es un espectáculo que escribe, dirige e interpreta.

-Bueno, al principio no, porque...

-Es cierto, al principio había una directora.

-Bueno, he tenido una mirada externa -María Guerra-, que es la cofundadora de la compañía, La Zarra. Y ella siempre ha estado ahí. Es verdad que acordamos que la última decisión siempre es mía. O sea, que la responsabilidad caía sobre mí, pero ella siempre me iba indicando los peligros. Si veía algo que no funcionaba o si veía algo que se podía potenciar, pues ella estaba alerta y me lo iba comunicando.

-O sea que era un planteamiento ya personal suyo, quiero decir.

-Sí, nace un poco de mí, aunque el proyecto también nace previamente con otro compañero. Iba a ser una obra de teatro con dos actores. Al final él se cae, yo lo recojo y ya se transforma en el espectáculo que derives al cuerpo. Ya cojo yo las riendas y se convierte en algo personal, sí.

-Esto se estrenó en Valencia.

-En la sala Carme Teatre, gracias a una residencia que nos concedieron.

-¿Eso cuándo fue?

-Eso fue en mayo del año pasado.

-¿Y qué tal ha ido todo este año?

-Bueno, todavía no he tenido mucho recorrido. Estuve en la sala, después fui a un festival donde ganó el premio del jurado a Mejor Espectáculo. El “feedback” ha sido bueno, la percepción del público ha sido positiva. Lo único que me falta es recorrido, más funciones. A mí me gustaría hacerla mucho porque creo que aún tiene mucho margen de crecimiento y también porque a la gente que lo ha visto le ha gustado y estoy muy satisfecho del resultado.

-Hay cierta vida teatral en Valencia, ¿no?

-Sí, sí, sí. Hay mucho movimiento, aunque no en las mejores condiciones. Siempre trabajamos en la precariedad y, como usted ha dicho: yo me lo guiso y yo me lo como casi es una necesidad, por falta de recursos.

-Pero amor a la escena sí que hay, vamos.

-Exacto.

-Aunque el gobierno mire de reojo y las ayudas culturales sean ninguna, vamos.

-Sí, escasas y precarias... Eso no hace que no sigamos produciendo y presentando propuestas personales y originales, ¿sabes?

-En el Niemeyer nunca había estado.

-No, no, es la primera vez. La verdad es que estoy contento. Por eso me hace mucha ilusión. Y casi lo viviré como un estreno.

-¿Cómo nace La Zarra?

-Tiene un par de años. Nace con una obra que es un drama de pareja que recoge los clichés del cine norteamericano para hacer una historia de pareja en la que en lugar de ella, normalmente en el cine americano se muere ella, en nuestro caso se moría él. ¿Qué ocurre en una relación de pareja cuando uno de los dos se muere? Desde nuestra particular visión, haciendo un poco de broma también con eso y trabajando un tema serio, cayendo en el cliché, pero para reírnos un poco de eso también.