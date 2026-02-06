Hermanados por la música: la banda del Conservatorio protagoniza el proyecto internacional “Vents Croisés” en Saint-Nazaire

Unidos ahora por la música. El conservatorio Julián Orbón desarrollará en los próximos días, del 8 al 12 de febrero, un viaje de intercambio musical a la ciudad francesa de Saint-Nazaire, en el que participará el alumnado de la Banda del centro, dentro del proyecto internacional titulado “Vents Croisés (Vientos Cruzados)”. Esta iniciativa se enmarca en el hermanamiento entre Avilés y Saint-Nazaire, vigente desde 2013, y refuerza los lazos de cooperación cultural y educativa entre ambas ciudades.

Este intercambio supone la segunda visita del Conservatorioa Saint-Nazaire desde el inicio del hermanamiento, después de que en 2015 el coro del centro realizara un primer viaje a la ciudad francesa, sentando las bases de una relación cultural que ahora se consolida a través del ámbito instrumental con otra de las agrupaciones del Conservatorio.

Durante cuatro jornadas, el alumnado avilesino será recibido en el Conservatorio Boris Vian de Saint-Nazaire, donde participará en una intensa programación que combina ensayos conjuntos, conciertos, clases especializadas, actividades culturales y convivencia con familias francesas. La Banda estará dirigida durante el intercambio por Marcos Malnero, profesor del conservatorio Julián Orbón, y contará además con la colaboración de varios profesores del centro francés, que se integrarán activamente en los ensayos y actuaciones.

Uno de los ejes fundamentales del proyecto será el intercambio pedagógico. El alumnado del Conservatorio Julián Orbón recibirá clases impartidas por profesorado del Conservatorio Boris Vian, mientras que Javier Rubio, profesor de saxofón del conservatorio avilesino, asistirá como profesor colaborador e impartirá una clase magistral de saxofón y de improvisación en el conservatorio galo, reforzando el carácter bidireccional y formativo del encuentro.

Conciertos

El programa musical incluye la celebración de tres conciertos, dirigidos a públicos diferentes: uno para escolares de Educación Primaria, otro para alumnado de Educación Secundaria y un tercero abierto al público en general en el Auditorio Jean-Jacques Lumeau. En todos ellos, una parte del repertorio será interpretada conjuntamente por la Banda del Conservatorio Julián Orbón y el Ensemble Eole del Conservatorio Boris Vian, simbolizando el espíritu de colaboración que da nombre al proyecto Vents Croisés. La dirección del Ensemble francés correrá a cargo de Charlotte Buisson-Rieux y Yann Bouvais.

El repertorio seleccionado es variado y atractivo, combinando música sinfónica, bandas sonoras y arreglos de gran popularidad. Entre las obras que se interpretarán figuran títulos como “Memorias de África”, “Bohemian Rhapsody”, “West Side Story” o “John Williams en concierto”, entre otras, lo que permitirá al alumnado abordar distintos estilos y vivir una experiencia artística de alto nivel compartida con jóvenes músicos franceses.

Además de la actividad musical, el programa se completa con visitas culturales y educativas a espacios emblemáticos de Saint-Nazaire, como el museo Escale Atlantique, el teatro de la ciudad, así como una excursión a Guérande, donde conocerán el patrimonio histórico del entorno. Habrá una recepción institucional en el Ayuntamiento de la ciudad y la estancia concluirá el jueves 12 de febrero con un encuentro social y musical junto a las familias de acogida.

Reacciones

El director del Conservatorio Julián Orbón, Carlos Galán, destaca que “Vents Croisés es un proyecto que permite al alumnado vivir la música desde una dimensión real y compartida, aprendiendo de otros profesores, tocando junto a jóvenes de otro país y reforzando una relación cultural que Avilés y Saint-Nazaire mantienen desde hace más de una década”. Por su parte, la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, ha señalado que “este intercambio es un ejemplo del valor del hermanamiento entre ciudades cuando se traduce en proyectos educativos y culturales concretos. El Conservatorio Julián Orbón vuelve a ser un magnífico embajador de Avilés, mostrando talento, trabajo y vocación europea y potenciando una internacionalización que próximamente será aún mayor con la adhesión al programa Erasmus +”.

Con este proyecto, el Conservatorio Julián Orbón consolida su apuesta por la internacionalización, la cooperación educativa y la excelencia artística, ofreciendo a su alumnado una experiencia que trasciende el aula y refuerza el papel de la música como lenguaje común entre culturas.