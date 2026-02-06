Zamora y Luanco, hermanadas por el himno del Socorro y el cardenal Artime

La banda de música del Maestro Lupi actuó este viernes en la iglesia de Santa María de Luanco y entre otras piezas interpretó por primera vez en la historia el himno del Socorro para orquesta. Esta agrupación de setenta músicos es natural de Benavente (Zamora) y tuvo el honor de estrenar otro himno en Puebla de Sanabria, el 8 de septiembre de 2024. En aquella ocasión, este grupo tocó el himno de las Victorias durante el transcurso de la misa conmemorativa de la Virgen de las Victorias de Puebla. Se da la circunstancia que el mismo día de ese estreno en el pueblo zamorano estaba presente el cardenal luanquín Ángel Fernández Artime, que estos días celebra en su villa natal las fiestas del Socorro, donde "Maestro Lupi" interpreta por primera vez el popular himno del Socorro para banda, que el coro parroquial interpretó apoyado por el órgano en la misa de este 5 de febrero.

José Chicote, con vínculos en Luanco y en Puebla de Sanabria, es la persona que ha conseguido que la banda del Maestro Lupi actúe en Luanco. "Comenzamos a hablar de ello en verano", señaló tras ponerse en contacto con el párroco, José Antonio Alonso, y el alcalde, Jorge Suárez, sobre la posibilidad de que esta agrupación tocara con motivo del 250.º aniversario de las fiestas del Socorro. "Fueron todo facilidades, y es de agradecer", señala.

BANDA MAESTRO LUPI EN PLENO ESTRENO DEL HIMNO DE LA VIRGEN DE LAS VICTORIAS EN PUEBLA DE SANABRIA / ARACELI SAAVEDRA / LA OPINIÓN DE ZAMORA

Una vez acordada la presencia de la banda zamorana en Luanco, Chicote consiguió que Javier Basilio, director del coro parroquial de Luanco, le prestara la partitura de órgano con el fin de que la banda de música del Maestro Lupi pudiera adaptarla para orquesta y así musicalizar una obra que hasta la fecha solo se ha escuchado para órgano y coro e incorporarle los sonidos de trompetas, violines y otros instrumentos. En la misa del Socorro, la del día 5, y con la presencia de Fernández Artime, el coro parroquial interpretó el himno del Socorro acompañado también por algunas voces entre la feligresía.

La agrupación musical zamorana tiene el honor de haber obtenido el tercer premio en la sección tercera del certamen internacional de bandas de música "Ciutat de València". El concierto de Luanco ha incluido ocho piezas, que entremezclaron con obras clásicas, música religiosa y, como cierre, el Himno del Socorro, por primera vez, interpretado por una banda.

EN IMÁGENES: Estreno del himno del Socorro de Luanco con la banda Maestro Luppi de Zamora / Miki López

El cardenal Ángel Fernández Artime fue el encargado de oficiar la misa del Socorro en su villa natal ante decenas de personas orgullosas de que un luanquín haya llegado tan alto en el Vaticano. Es más, cuando pronunció su sermón en el que habló del arraigo marinero, más de uno se emocionó. En Puebla de Sanabria, cuando "Maestro Lupi" estrenó el himno de la Virgen de las Victorias el cardenal luanquín también habló de la tradición y de la importancia de esa fiesta para este pueblo zamorano con el que la música ha tendido puentes con la presencia de Fernández Artime como telón de fondo.