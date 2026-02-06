La Policía Local realizará controles aleatorios a camiones y autobuses la semana del 9 al 15 de febrero en Avilés

La Policía Local en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT) llevará a cabo del lunes 9 al domingo 15 de febrero, ambos incluidos, controles aleatorios a camiones y autobuses en el marco de una campaña impulsada a nivel nacional para la vigilancia y control de este tipo de vehículos.

La Policía Local y la DGT recuerdan que la conducción de estos vehículos no es igual que la de un turismo: el comportamiento dinámico es diferente, sobre todo si va cargado. "En particular, la sujeción de la carga es vital, cualquier desplazamiento de la misma incide sobre la estabilidad del vehículo por desplazamiento del centro de gravedad. Entre este tipo de vehículos, es más alta la incidencia de salidas de la vía y vuelcos que puede explicarse por la excesiva o mala colocación de la carga", explican.

Pese a que el 70% del parque de vehículos en nuestro país son turismos, el transporte de mercancías (camiones y furgonetas) tiene un peso importante en lo que a seguridad vial se refiere, ya que representa el segundo tipo de vehículos más numeroso que circula por nuestras carreteras (14% del total del parque) y están implicados en el 19% de los accidentes con víctimas ocurridos en el año 2021. El parque de autobuses representa alrededor del 0,2% del total del parque automovilístico, estando implicados en el 2% de los accidentes con víctimas.

Este dato, unido a un mayor índice de letalidad en el caso de accidentes con vehículos de mercancías de más de 3.500 kg, lleva a la Dirección General de Tráfico a poner en marcha esta campaña de vigilancia. Por este motivo durante toda esta semana la Policía Local de Avilés intensificará la vigilancia sobre este tipo de vehículos.