Luz verde a la reforma integral de la cubierta del centro de salud de Villalegre-La Luz
La actuación se prolongará durante cuatro meses y medio con un coste de 800.000 euros
El Ayuntamiento aprobará previsiblemente este lunes, día 9, la licencia de obras de renovación y reforma de la cubierta no transitable del centro de salud de Villalegre-La Luz. El expediente será llevado a la Junta de Gobierno, descafeinada en cuanto a asuntos a tratar más que éste. La cubierta del centro de salud de Villalegre es una obra necesaria que los profesionales y usuarios llevan reclamando tiempo: cada chaparrón viene acompañado de filtraciones de agua en el edificio, inaugurado en noviembre de 2011.
El Gobierno de Asturias ya avanzó en junio del año pasado que acometería la reforma integral de la cubierta del centro de salud de Villalegre-La Luz, en Avilés, unos trabajos que tendrán un coste de 800.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses y medio.
La Consejería de Salud aseguró entonces estar culminando la redacción del proyecto para, a continuación, comenzar el proceso de licitación de la obra. La previsión es que los trabajos estén finalizados en el primer cuatrimestre de 2026. Entre tanto se ha realizado una obra menor para paliar parte del problema por filtración de agua.
