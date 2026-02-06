La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su "Dolce vita"

Un centenar y medio de personas trabaja para que el “Dolce vida Tour” de Amaral en Avilés -este sábado a partir de las 21.00 horas- sea, de tal dulce, meloso.

El pabellón de La Magdalenase disfrazaba desde primera hora de este viernes de la sala de conciertos mayor del Principado y lo hacía para el único concierto del dúo pop aragonés en Asturias, un único recital de una gira que comenzó en enero de 2025 y que se cierra el próximo diciembre en Madrid y Barcelona, en el Movistar Arena y el Palau Sant Jordi. Avilés, pues, es el cuarto concierto por abajo de una lista de medio centenar que el dúo ha llevado por media España: desde El Ejido a Málaga y desde Chiclana a Cap Roig por media España.

Los técnicos directos ya han montado el escenario de (20x14) en La Magdalena; sobre ello el que el equipo de Amaral tiene previsto colocar focos, pantallas… todo lo que tiene que hacer que la tarde de este sábado sea una fiesta tan grande como para que la lluvia -si cae- solo sea una anécdota de un concierto que se guardará en la memoria.

La carpa que han instalado tiene un objetivo: poner a cubierto al personal que quiere ir “Hacia lo salvaje” o para hacer un “Salto al color”, que es como se llaman dos de sus discos más conocidos de un dúo imprescindible tanto en los años ochenta como en los noventa.

Ahora lo que traen en las alforjas es “Dolce vita Tour” que fue primero una película de Federico Fellini centrada en las persecuciones de vidas alocadas por los paparazis de la vía Véneto de Roma.

La “Dolce vita” de Amaral, la del dúo que este sábado noche saldrá al escenario del pabellón de La Magdalena casi con todo el papel vendido: 6.000 entradas, a lo grande, como paso previo al Antroxu de Avilés. Será un recital a lo grande que empezará a recibir personal pasadas las seis y media de la tarde, con “foodtrucks” bajo una carpa no vaya a ser que caiga la del pulpo.