Ocho mujeres participan en el "Desayuno con científicas" en el Colegio San Fernando de Avilés para celebrar el Día Mundial de la Mujer y Niña en la Ciencia
La actividad busca fomentar vocaciones STEAM a través de un formato cercano y conversacional donde las profesionales contarán su experiencia y resolverán las dudas del alumnado
M. O.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra el próximo miércoles 11 de febrero, el Colegio Internacional San Fernando de Avilés acoge la actividad "Desayuno con científicas". Se trata de una iniciativa impulsada desde el MEDIALAB de la Universidad de Oviedo, en la que ocho científicas e ingenieras compartirán con el alumnado de Bachillerato su experiencia académica y profesional. Todas ellas son docentes de la Universidad, estudiantes de doctorado o investigadoras en distintas instituciones. Comenzará a las 9.00 horas en la biblioteca del colegio.
El objetivo de la charla es fomentar las vocaciones STEAM entre el alumnado y su formato será muy conversacional, sencillo y cercano. Todos los alumnos se distribuirán en diferentes mesas y cada científica les explicará su trayectoria. También resolverán todas las dudas habituales sobre los estudios científicos y tecnológicos y comentarán los retos, decisiones y oportunidades de la carrera investigadora. Las mujeres protagonistas de esta actividad irán rotando entre las diferentes mesas para que el alumnado pueda enriquecerse con las experiencias de cada una durante la sesión que durará alrededor de una hora.
