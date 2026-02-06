La plaza de Avilés llena todos sus espacios con hostelería y comercio (y ya tiene lista de espera): "Es todo un lujo, hay muchísima variedad y tiene mucha vida"

El mercado de la plaza de Hermanos Orbón en Avilés se encuentra en pleno crecimiento. Es una realidad desde hace aproximadamente de dos años. Antes estaba inmerso en "una situación en la que los cierres de las tiendas de alimentación se habían convertido en algo muy preocupante", explica el gerente de la Plaza de Avilés, Hugo Martínez. Había muchas jubilaciones sin relevo generacional, lo que implicaba que muchos comercios estuvieran con la persiana bajada. Sin embargo, surgió la idea de unir hostelería y el comercio local en un mismo lugar, "un modelo de negocio que se lleva a cabo en otras ciudades como Madrid y Barcelona, que les ha funcionado muy bien, y aquí también", reflexiona el gerente.

Y es que, desde que se comenzaron a instalarse distintos puestos de restauración "por primera vez hemos conseguido tener todo al completo, hay un 100% de ocupación", celebra Hugo Martínez. En el momento en el que un comercio cierra por la razón que sea, "ya hay otro en lista de espera para abrir en cuanto haya un hueco". La Plaza se ha convertido en un lugar donde "los de toda la vida pueden disfrutar de una experiencia gastronómica, más allá de la compra semanal en las tiendas locales", aclara.

La cosa va mucho más allá de los de "toda la vida", pues mucha gente se pasea para poder ver "qué comercios se han abierto nuevos". Es el caso de Gloria Hernández, quien está "encantada, porque hay muchísima variedad y la rama de la hostelería le da mucha vida". Se ha dado cuenta de que "han ampliado los restaurantes", lo cual "me gusta mucho porque da muchas oportunidades a los negocios locales". Eso sí, agrega, "siempre y cuando se mantenga un equilibrio entre las tiendas y la hostelería". Tener un espacio como este en Avilés "es todo un lujo, mejora la oferta, y tanto clientes como negocios se ven beneficiados".

Ana Belén Fernández, empleada de la charcutería Gorfolí, lo resume así: "Ahora da gusto ver el mercado. Está siempre lleno de gente y se respira muy buen ambiente". Además, destaca la importancia que tiene el hecho de que, "a la vez que llegan negocios nuevos, se mantiene el mercado tradicional". Con esto se refiere a que se "compensa un tipo de negocio con el otro, una cosa no le quita a la otra".

El chef del restaurante La Caja del Pandora, Alejandro Villa, opina que se trata de" un concepto chulo, porque nos abastecemos entre nosotros. Un mercado tiene mucho movimiento y la expectación que crea la restauración en el propio mercado viene muy bien". Desde que abrieron, dice, "todos estamos muy contentos, la acogida ha sido muy buena y ha creado muchísima expectación". Instalarse allí también le reportó otros beneficios: "Aceptar que mi cocina ha pasado a ser un poco más street-food y que los demás descubran una parte de ella que antes desconocían".

Otra de las habituales de la Plaza de Avilés, Marta González, le "parece bien" que haya hostelería en el recinto, pero tiene "miedo a que las cosas suban de precio". Esto se debe a la comparación con los mercados de otras grandes ciudades que tienen la misma dinámica. Por ahora, disfruta de un momento en compañía "buscando algo donde comer", esperando que todo "siga igual y podamos continuar apoyando al comercio local". Marta Pereira, empleada de la carnicería Rodera, tiene una visión diferente: "Creo que está perdiendo mucho porque ya no es el ambiente de antes. Veo que crece la hostelería pero los comercios locales se mantienen". Además, piensa que "mucha gente ya solo viene a tomar el vermú y ni siquiera compran".

El gerente, Hugo Martínez, explica que "en un mercado con muchos locales cerrados no es apetecible comprar". Por lo tanto, que ahora haya hostelería "ayuda a que todo se mantenga abierto y con bastante volumen de gente, puesto que atraemos a más gente y clientes potenciales". También subraya el hecho de que "a nosotros nos ha salido bien y somos la única ciudad de las tres grandes de Asturias que puede presumir de tener un mercado como el nuestro, es un orgullo".