Vox Avilés denuncia que el 8M se ha convertido en un acto de "imposición ideológica"

La concejala María Cruz Coto critica el silenciamiento de voces discrepantes en el Consejo de la Mujer y en el manifiesto institucional

Un momento de la concentración en la plaza de España para la lectura del manifiesto del 8M en Avilés, el año pasado. / Luisma Murias / LNE

Marta Ortiz

Vox Avilés ha denunciado la situación del 8 marzo en Avilés. Una jornada que, indican, "ha dejado de representar a todas las mujeres para convertirse en un acto de imposición ideológica". Tras participar en el Consejo de La Mujer y en la redacción del manifiesto institucional, la concejala de la formación verde en el Ayuntamiento, María Cruz Coto, ha calificado la experiencia como "profundamente preocupante". Esto se debe a que "cuando una mujer expresa una opinión diferente a la marcada por la izquierda, no solo no es escuchada, sino que es atacada y silenciada desde las propias instituciones", comenta.

La edil denuncia que, durante el Consejo, la izquierda llegó a plantear votar si se incorporaban al acta intervenciones suyas que no habían sido recogidas: "Deben reflejar fielmente lo ocurrido, se comparta o no su contenido". Añade que "silenciar la voz de una mujer por no pensar igual es incompatible con cualquier defensa real de la igualdad".

La formación de derechas afirma que la concejala defendió en la redacción del manifiesto el derecho de las mujeres a pensar diferente y a ser respetadas por ello: "No hay mujeres de primera y de segunda, la igualdad no consiste en repetir un discurso único, sino en garantizar que todas podamos expresarnos sin ser insultadas ni excluidas".

Finalmente, Vox asegura que "el 8M ha dejado de ser un día de unión para convertirse en una herramienta ideológica que excluye a quienes no se someten al pensamiento único". Sostienen que "cada vez serán más las que no se sientan representadas por este día mientras se ataque y silencie a mujeres por discrepar".

