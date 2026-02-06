Vox Avilés denuncia que el 8M se ha convertido en un acto de "imposición ideológica"
La concejala María Cruz Coto critica el silenciamiento de voces discrepantes en el Consejo de la Mujer y en el manifiesto institucional
Vox Avilés ha denunciado la situación del 8 marzo en Avilés. Una jornada que, indican, "ha dejado de representar a todas las mujeres para convertirse en un acto de imposición ideológica". Tras participar en el Consejo de La Mujer y en la redacción del manifiesto institucional, la concejala de la formación verde en el Ayuntamiento, María Cruz Coto, ha calificado la experiencia como "profundamente preocupante". Esto se debe a que "cuando una mujer expresa una opinión diferente a la marcada por la izquierda, no solo no es escuchada, sino que es atacada y silenciada desde las propias instituciones", comenta.
La edil denuncia que, durante el Consejo, la izquierda llegó a plantear votar si se incorporaban al acta intervenciones suyas que no habían sido recogidas: "Deben reflejar fielmente lo ocurrido, se comparta o no su contenido". Añade que "silenciar la voz de una mujer por no pensar igual es incompatible con cualquier defensa real de la igualdad".
La formación de derechas afirma que la concejala defendió en la redacción del manifiesto el derecho de las mujeres a pensar diferente y a ser respetadas por ello: "No hay mujeres de primera y de segunda, la igualdad no consiste en repetir un discurso único, sino en garantizar que todas podamos expresarnos sin ser insultadas ni excluidas".
Finalmente, Vox asegura que "el 8M ha dejado de ser un día de unión para convertirse en una herramienta ideológica que excluye a quienes no se someten al pensamiento único". Sostienen que "cada vez serán más las que no se sientan representadas por este día mientras se ataque y silencie a mujeres por discrepar".
- Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos
- Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.
- Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: 'alquiler' desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional
- La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
- Avilés se convierte en la capital asturiana del 'cuchareo': esta es la nueva propuesta gastronómica de la ciudad para combatir el frío
- Brutal agresión en Avilés: parten los dientes de un botellazo a un joven en una pelea de madrugada en Sabugo
- El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025
- Avilés busca director de Recursos Humanos tras el cese fulminante del anterior, que ejercía desde 2011