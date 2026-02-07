El Avilés, en guerra con el Ayuntamiento: retira de las camisetas el emblema "Ciudad Milenaria" al no recibir el pago del patrocinio

Amenaza cumplida. El impago por parte del Ayuntamiento de Avilés del patrocinio anunciado para el principal club de fútbol de la ciudad, tras su ascenso, la pasada temporada a Primera Federación, ha desembocado en que los jugadres de la primera plantilla del Real Avilés han saltado esta tarde al terreno de juego frente al Arenteiro luciendo un nuevo patrocinador las camisetas.

Cumplidos ya siete meses, como este diario publicó, después de que el Real Avilés oficializara que disponía de la documentación que acreditaba que no tenía cuentas pendientes con la Administración y de que el Ayuntamiento comunicara que se convertiría en patrocinador del primer equipo de la ciudad, aún no ha sido suscrito el convenio que regula esa relación y que había llevado a imprimir en las camisetas oficiales "Avilés, Ciudad Milenaria". Desde este sábado, el nuevo patrocinador que aparece en las elásticas, incluidas las de los nuevos fichajes, es Argha Group.

Una marca presente en 19 ciudades

El Ayuntamiento se había comprometido a realizar un pago de 225.000 euros, que se desglosaban en: 150.000 para el patrocinio de la camiseta del primer equipo y los otros 75.000, por la vía de la subvención, como otras tantas entidades deportivas del municipio. El gobierno local entendía que llevar la marca de la ciudad por 19 ciudades españolas tenía un impacto significativo y como tal se acordaron esos 150.000 euros destinados al patrocinio. Pero la realidad es que, iniciado ya febrero, el club no recibió ninguna de estas cantidades.

El concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, detalló cuando LA NUEVA ESPAÑA reveló esas circunstancias que ambas partidas estaban ya tramitadas y pendientes de unos mínimos flecos para su resolución. "En ambos casos nos hemos encontrado con pequeños asuntos que resolver", apuntó Guerrero, sin mayores concreciones. Eso sí, el edil asegura que tanto Consistorio como club se han puesto manos a la obra para "proceder al pago lo más inmediatamente posible". El concejal de Deportes eentendía entonces que "esos pequeños asuntos que resolver" pueden derivarse "de la falta de información aportada por la anterior propiedad en el momento de la compra del club". Guerrero detalló además que en estos casos hay que tener en cuenta "los tiempos que exige la burocracia y la administración pública".

Noticias relacionadas

La presentación de la camiseta con el eslogan "Avilés, Ciudad Milenaria" / RAI

La concesión del Suárez Puerta

En situación más compleja se encuentran otro de los asuntos por dirimir entre Real Avilés y Ayuntamiento. Por un lado, está pendiente resolución de la concesión temporal del Suárez Puerta. Después, ambas partes deberán cerrar también el acuerdo para una concesión a largo plazo, condición fundamental para que Baeza pueda sacar adelante su proyecto de reforma integral del estadio, una actuación que según afirmó el presidente la semana pasada, requerirá una inversión de 18 millones de euros.