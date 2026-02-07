El Ayuntamiento dice que mantiene sus compromisos con el Avilés y atribuye a embargos de la etapa anterior el retraso en el pago de la subvención

El impago por parte del Ayuntamiento de Avilés del patrocinio anunciado para el principal club de fútbol de la ciudad, tras su ascenso, la pasada temporada a Primera Federación, ha desembocado en que los jugadres de la primera plantilla del Real Avilés han saltado este sábado al terreno de juego frente al Arenteiro luciendo un nuevo patrocinador las camisetas. Cumplidos ya siete meses, como este diario publicó, después de que el Real Avilés oficializara que disponía de la documentación que acreditaba que no tenía cuentas pendientes con la Administración y de que el Ayuntamiento comunicara que se convertiría en patrocinador del primer equipo de la ciudad, aún no ha sido suscrito el convenio que regula esa relación y que había llevado a imprimir en las camisetas oficiales «Avilés, Ciudad Milenaria». Y desde este sábado, el nuevo patrocinador que aparece en las elásticas, incluidas las de los nuevos fichajes: Argha Group, una empresa de construcción.

Para el presidente del club blanquiazul, Diego Baeza, ya no caben prórrogas porque «los contratos con la Administración van de año en año, no hay espera». Ya añade: «Voy con todo», dice sobre su reclamación. El Ayuntamiento se había comprometido a realizar un pago de 225.000 euros, que se desglosaban en: 150.000 para el patrocinio de la camiseta y los otros 75.000, por la vía de la subvención, como otras tantas entidades deportivas del municipio. El gobierno local entendía que llevar la marca de la ciudad por 19 ciudades españolas tenía un impacto significativo y como tal se acordaron esos 150.000 euros destinados al patrocinio. Pero la realidad es que, iniciado ya febrero, el club no recibió ninguna cantidad.

El gobierno local, por boca del concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, detalló cuando LA NUEVA ESPAÑA reveló esa circunstancia que estaban tratando de «proceder al pago lo más inmediatamente posible». Y que lo que había eran «pequeños asuntos que resolver» que podían derivarse «de la falta de información aportada por la anterior propiedad en el momento de la compra del club».

Transparencia y seguridad

Este sábado, desde el gobierno avilesino volvieron a insistir en que el Ayuntamiento «mantiene sus compromisos con el Real Avilés, entre los que se encuentran la concesión de una subvención nominativa por un importe de 75.000 euros y el patrocinio por una cuantía de 150.000 euros». Recordaron asimismo que la subvención está aprobada desde el 26 de diciembre, «aunque no ha sido posible realizar el pago porque existen embargos judiciales previos por parte del club». Y sobre los 150.000 euros del patrocinio, aseguran que «se encuentra en su parte final de tramitación». Echando la vista atrás, mencionaron que fue tras el acuerdo del pasado verano para el patrocinio del club cuando se dio inicio a la tramitación. «Fue necesario realizar una modificación de créditos que requería la aprobación del Pleno municipal, lo que tuvo lugar a finales de agosto. A partir de ashí se inició la tramitación del expediente del contrato [de patrocinio], realizando los informes pertinentes por parte de los servicios municipales, así como los departamentos de contratación y de Intervención. Una vez obtenidos todos los informes el expediente vuelve a contratación para realizar los últimos trámites previos a su resolución final», agregaron.

No hubo valoración alguna del gobierno acerca de la retirada del emblema local, «Avilés, Ciudad Milenaria», de las camisetas aunque sí hicieron mención a que se ha seguido «en todo momento» los pasos establecidos «para gestionar la subvención y el patrocinio» comprometidos. Y argumentaron que esos procesos «no siempre son ágiles, pero sí garantizan la transparencia y seguridad. Una Administración no puede realizar un pago a una entidad si existe cualquier tipo de deuda con otra Administración».

Aprobada en diciembre

Respecto a la subvención nominativa al club, se garantiza que «está aprobada desde finales de diciembre», fecha en la que se iba a proceder al pago, pero, argumentan, «no fue posible llevarlo a cabo» porque existían cuatro embargos (tres de 2008 y uno de 2012) pendientes de pago en los juzgados. «Se trasladó desde el primer momento al Real Avilés, para informarles que, aunque los citados embargos sean antiguos y no achacables a los actuales gestores, una Administración no puede proceder al pago de la subvención sin la información actualizada del juzgado. A lo largo de esta semana hemos recibido la información de dos de ellos y estamos pendientes de los otros dos», agregan. Y concluyen: «El objetivo es solventar esas dificultades y resolverlas lo antes posible para continuar adelante con este compromiso».

Con una imagen de toda la plantilla luciendo en sus camisetas el nuevo patrocinador, el Real Avilés justificaba así su drástica decisión a primera hora de la tarde de este sábado: «Después de meses donde el club ha puesto todo de su parte y después de los incumplimientos de los compromisos adquiridos tras la ultima reunión...». Y la foto de este sábado que sí valía más que mil palabras.

El Club responde

En una comunicación pública a última hora de este sábado, el club apremia al Ayuntamiento a "una solución inmediata, una comunicación clara y coherente, y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El Real Avilés Industrial quiere aportar claridad sobre la gestión del patrocinio municipal acordado con el Ayuntamiento de Avilés", aseguran. E insisten: "La ciudad, la afición y el club esperan hechos, no excusas". Respecto a las explicaciones del Ayuntamiento responedn así: "Resulta incoherente y jurídicamente insostenible justificar ahora el incumplimiento con un argumento que no se expresó en ninguna de las fases formales del proceso. Si realmente hubiese existido un impedimento legal de tal calibre, el patrocinio no debería de haber sido impulsado, aprobado ni usado en equipaciones o acciones institucionales". Y recuerdan ante los impedimentos que ahora arguye el Ayuntamiento, prácticamente un año después del anuncio del patrocinio, en enero de 2026, se les comunica que existen "supuestos impedimentos" que habrían condicionado la ejecución de ese mismo patrocinio. "Esta explicación no se comunicó ni durante la negociación, ni en el trámite de modificación presupuestaria, ni en la aprobación del Pleno, ni en la utilización institucional de la imagen del club en ese contexto", aseveran desde el club blanquiazul.