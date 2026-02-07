Castrillón se une a la lucha contra el cáncer infantil con la marcha solidaria "Corre con Galbán"
El año pasado se llegaron a las 2618 inscripciones, logrando el tercer puesto a nivel de participación a nivel regional, y en 2026 proponen superar las cifras del anterior
Castrillón participará en la marcha solidaria Corre con Galbán, en la que los 78 concejos de Asturias participarán de manera simultánea a excepción de Gijón, la cual se adelanta una hora por coincidencia con el partido del Sporting. El Ayuntamiento autorizó este viernes en la Junta de Gobierno su celebración, que será el 22 de febrero a las 12.00 horas. Las inscripciones están abiertas hasta el 21 de febrero o hasta agotar plazas. El precio es de 6 euros y la distancia son 2 kilómetros.
El alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, y la concejala de Deportes, Marián Carbajal, acudieron a la presentación del evento, que se celebró el 6 de febrero en el Ayuntamiento de Gijón. En ella participaron varios alcaldes y concejales de todo Asturias que aprovecharon para manifestar su apoyo a la iniciativa.
Esta carrera se ha consolidado como un referente de solidaridad y participación popular en todos los municipios asturianos. Se trata la octava edición y Castrillón ha visto un gran incremento en cuanto a los números. En 2024, la participación fue de 1701 inscritos y en la edición del año pasado, llegó a los 2618 corredores. De esta forma, se posicionó tercero en el ranking regional, solo por detrás de Oviedo y Gijón.
Desde el Consistorio quieren movilizar a la ciudadanía con el objetivo de que el 22 de febrero las calles de Piedras Blancas se tiñan de naranja y lograr batir el récord de las 3.000 inscripciones o, al menos, mantener el tercer puesto a escala de Asturias. Además, puntualizan que para participar no es necesario correr, pues con caminar o apoyar con el dorsal 0, es suficiente.
