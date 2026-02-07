La Cofradía del Santo Entierro de la Sardina de Avilés abre el Antroxu con sátira y un mensaje contra "guerras y genocidios"

La folixa del Antroxu avilesino dio comienzo este sábado de manera oficial para los de la Cofradía del Santo Entierro de la Sardina en Avilés. Como ya es tradición, se juntaron frente a la escultura de Eugenia Martínez Vallejo, "La Monstrua", su musa, ahora rebautizada "la Mi Nena", para calentar motores y comenzar con las celebraciones. En esta ocasión, aprovecharon la oportunidad para cargar "contra los dictadores que asolan el mundo con guerras y genocidios". Este año para el Descenso de Galiana llevarán una camella que representa su pasado "cuando el Gobierno decidió hacer un enorme afeitado en esta celebración" comenta Chus Rodríguez, uno de los veteranos de la Cofradía.

"Nosotros como peña no fallamos, desde el primer año estamos allí para celebrar el Antroxu", cuenta Rodríguez, toda una institución de la fiesta. "Y aunque somos un desguace", afirma refiriéndose a las edades de los miembros, "seguimos al pie de cañón para celebrar esta fiesta tan bonita". Muchos de ellos superan los 70 años, y dice que "ya no estamos para hacer historias voluminosas", pero "con esa camella que nos acompañará, valoraremos mucho a todos esos colectivos que se juntan estos días para pasarlo bien y no convertirlo tan solo en un espectáculo visual".

Desde la Cofradía ponen el grito en el cielo por el contexto internacional, y hablan de un "un mundo polarizado", marcado por "imposiciones, secuestros de mandatarios de países soberanos, aranceles, vetos y demás gabelas", así como por "el adueñamiento de territorios por lo civil o por lo militar, saltándose el más mínimo respeto a las normas internacionales".

Los folixeros reafirman su compromiso con el Antroxu como espacio de crítica social y sátira. "En este clima, entamamos el Antroxu siguiendo nuestra tradición", explican, anunciando también el habitual homenaje a su musa, a la que piden que "ponga cordura en todo este desaguisado".

Las celebraciones de este año estarán dedicadas a "Los mil y un Antroxos", una temática que pretende "convertir la Villa en un inmenso oasis de palmeras, cúpulas y camellos", en una clara clave irónica y carnavalesca. La Cofradía no ha evitado la crítica al actual modelo de reinado del Antroxu, al que definen como "muy unipersonal". Por ello, señalan que este tipo de reinados "no deberían reproducirse" y defienden que la figura debería recaer en "un colectivo que trabaje por el antroxu y lo fortalezca en contacto con sus súbditos, los antroxos avilesinos".

En este sentido, lamentan que el actual "reinado" haya declarado que "el Antroxu no le importa" y que su participación responde únicamente a "visualizar su negocio y hacer propaganda del mismo", afirma Chus Rodríguez. E, incluso, ironizan diciendo que “parece seguir los pasos del emérito que está en Abu Dabi”, sugiriendo que “a este también deberíamos mandarlo a hacerle compañía”. “Los reyes no dimiten, abdican, pero a este como a aquel deberíamos desterrarlos de por vida”, añade.