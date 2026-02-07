Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

USO convoca una concentración en las puertas de la fábrica de Saint-Gobain

La plantilla del centro de trabajo de Avilés se juntará a las puertas de la factoría el 19 de febrero

Acceso a las instalaciones de Saint-Gobain.

Saúl Fernández

Avilés

La sección sindical de USO ha convocado a la plantilla del centro de trabajo de Avilés a una concentración el próximo 19 de febrero, entre las 12.30 y las 15.30 horas, en la entrada de las instalaciones, con el objetivo de exigir claridad sobre el futuro de la factoría y reclamar compromisos concretos de inversión.

La organización sindical justifica la movilización en la “situación de incertidumbre” que, aseguran, atraviesa el centro ante la falta de información y de decisiones empresariales. Según USO, la plantilla no puede continuar “esperando mientras su futuro permanece en el aire” y considera que el contexto actual es “insostenible”.

Entre las principales reivindicaciones figuran la exigencia de un plan de inversiones “real y verificable”, así como garantías que aseguren la viabilidad del centro y la estabilidad del empleo. El sindicato defiende que la concentración busca visibilizar el malestar existente y trasladar un mensaje firme en defensa de los puestos de trabajo.

USO ha señalado además que invitó al resto de organizaciones sindicales con representación en el centro a sumarse a la convocatoria, aunque, según indican, no han obtenido respuesta. Pese a ello, la sección sindical subraya la importancia de la unidad y anima a todos los trabajadores, independientemente de la empresa a la que pertenezcan, a participar en la movilización.

Alcalde y Grigore, listos para debutar ante el Arenteiro: la previa del próximo partido del Avilés

El PACO ya se prepara para el verano: el Ayuntamiento da los primeros pasos para volver a tener chiringuito esta temporada

USO convoca una concentración en las puertas de la fábrica de Saint-Gobain

El polo de innovación avilesino suma 200 trabajadores más en solo dos años

Avilés sonríe a la familia Von Trapp en su estreno musical en el Palacio Valdés

Zamora y Luanco, hermanadas por el himno del Socorro y el cardenal Artime

El gobierno de Castrillón matiza y dice ahora que asumirá la ampliación de la mina de Arnao: "Estamos trabajando a pleno rendimiento"

