USO convoca una concentración en las puertas de la fábrica de Saint-Gobain
La plantilla del centro de trabajo de Avilés se juntará a las puertas de la factoría el 19 de febrero
La sección sindical de USO ha convocado a la plantilla del centro de trabajo de Avilés a una concentración el próximo 19 de febrero, entre las 12.30 y las 15.30 horas, en la entrada de las instalaciones, con el objetivo de exigir claridad sobre el futuro de la factoría y reclamar compromisos concretos de inversión.
La organización sindical justifica la movilización en la “situación de incertidumbre” que, aseguran, atraviesa el centro ante la falta de información y de decisiones empresariales. Según USO, la plantilla no puede continuar “esperando mientras su futuro permanece en el aire” y considera que el contexto actual es “insostenible”.
Entre las principales reivindicaciones figuran la exigencia de un plan de inversiones “real y verificable”, así como garantías que aseguren la viabilidad del centro y la estabilidad del empleo. El sindicato defiende que la concentración busca visibilizar el malestar existente y trasladar un mensaje firme en defensa de los puestos de trabajo.
USO ha señalado además que invitó al resto de organizaciones sindicales con representación en el centro a sumarse a la convocatoria, aunque, según indican, no han obtenido respuesta. Pese a ello, la sección sindical subraya la importancia de la unidad y anima a todos los trabajadores, independientemente de la empresa a la que pertenezcan, a participar en la movilización.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos
- Primer día de la nueva etapa de uno los grandes templos de la hostelería en Asturias: 'Los cambios que hagamos van a ser poco a poco.
- Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: 'alquiler' desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional
- La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
- Avilés se convierte en la capital asturiana del 'cuchareo': esta es la nueva propuesta gastronómica de la ciudad para combatir el frío
- Brutal agresión en Avilés: parten los dientes de un botellazo a un joven en una pelea de madrugada en Sabugo
- El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025
- Avilés busca director de Recursos Humanos tras el cese fulminante del anterior, que ejercía desde 2011