Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias

Anulado el dispositivo de rastreo de una persona en San Juan de la Arena, Soto del Barco. Desde el viernes por la tarde se buscaba a una joven, tras una llamada al 112 que alertaba de que habían visto a una chica caminar sola hacia el espigón y después la oyeron gritar hasta en tres ocasiones. Eran las ocho de la tarde. Las labores de búsqueda se prolongaron hasta la madrugada y han sido retomadas a primera hora de este sábado, hasta cerca de las tres de la tarde, cuando el Jefe de Bomberos de la Zona Centro Oeste determinó finalizar dicho operativo, tras recibir un aviso en la sala del 112 del SEPA de una persona indicando que su hija, menor de edad, había estado ayer en el lugar.

Ni hubo desaparecida ni nadie se precipitó al agua. Al parecer, según las explicaciones de su familia, llevaba unos auriculares y, en un momento dado, dio unos gritos para desahogarse, sin percatarse de haber sido oída por otro viandante. La mujer efectuó la llamada tras conocer que se estaba realizando una búsqueda en la zona y comentar su hija que ella había estado allí y había gritado. La Guardia Civil realizó las comprobaciones necsarias, coincidiendo su historia en el tiempo y en la ropa que llevaba, decidiéndose así levantar el dispositivo de búsqueda.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 20.06 horas del viernes. En la llamada, el alertante, indicó que había visto a una chica ir sola hacia la zona del espigón y cuando ya no la tenía a la vista, la oyó gritar.

Diecinueve horas de angustia

Durante la noche permanecieron en la zona el Jefe de Bomberos de la Zona Centro Oeste, efectivos de Bomberos del SEPA, con base en Pravia, además de la Unidad de Drones, la Unidad Canina de Rescate y el Grupo de Rescate. En el operativo ha tomado parte el Helimer de Salvamento Marítimo. Y, a primera hora de esta mañana, se instaló el Puesto de Mando Avanzado (PMA) con el técnico de intervención de bomberos, ubicado en el estacionamiento del espigón. Hasta el lugar se había desplazado igualmente el Servicio Marítimo con la embarcación “Río Esera” y efectivos de Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil para inspeccionar la zona.

Esas 19 horas de angustia, en las que se escucharon todo tipo de teorías sobre la identidad de la persona desaparecida, han tenido final feliz.

La chica permanece en casa con su familia, que fue quien se encargó, en torno a las 14.45 horas de este sábado, de alertar de que podía ser ella la paseante anónima de los gritos al anochecer del viernes.

Desde la Guardia Civil informaron que, tras las comprobaciones correspondientes, el responsable del dispositivo de búsqueda del instituto armado acordó junto con el resto de efectivos implicados dar por finalizado el mismo "tras haber sido localizada la joven en su domicilio".