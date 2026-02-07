"Historia y significación del Socorro", hoy, en el Club LA NUEVA ESPAÑA

La edición de Avilés y Comarca de este diario recupera hoy, sábado, el Club LA NUEVA ESPAÑA, el foro público que aborda temas de actualidad y de interés territorial y que estará dedicado a la celebración del 250.º aniversario del "milagro" del Socorro. La cita es a las 12.00 horas, en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco. Bajo el título "El Socorro de Luanco: historia y significado 250 años después", esta sesión se presenta como espacio para la reflexión sobre unas celebraciones impregnadas de la tradición marinera de la villa.

Intervendrán: Jorge Suárez, alcalde de Gozón; el historiador, que fue cronista oficial del concejo, Ignacio Pando; Javier Artime, presidente de Luanco Recuperación de Tradiciones, una de las entidades implicadas en la recuperación del certamen de canción marinera, que forma parte de las actividades de dinamización del programa festivo; y Agustín Estébanez, que forma parte del grupo parroquial que organiza la fiesta con el Ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Como moderadora ejercerá la jefa de sección de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y Comarca, Covadonga Jiménez.